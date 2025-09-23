N. Calathesas rėžė, ką galvoja apie Š. Jasikevičių: noras kontroliuoti atėjo iš „Žalgirio“

Juokinga, bet iš „Barcelona“ į Stambulo „Fenerbahce“ perėjęs graikas po metų sulaukė į turkų klubą perėjusio Šaro. Tuomet pradėta kalbėti, jog abu vyrai iš esmės nesutars ir tarp jų bus didelių problemų vienoje komandoje.
Tačiau žaibų nebuvo, o 2024-siais Floridoje gimęs žinomas krepšininkas perėjo į „Monaco“ komanda.
Kalbėdamas apie etapą „Barcelona“ ir „Fenerbahce“ ekipose, N.Calatkesas dar kartą įvertino Šaro vaidmenį komandose.
„Manau, kad „Barcelona“ laikais jis norėjo daug ką kontroliuoti. Turėjome komandą su tiek daug gerų žaidėjų, kad galėjome žaisti kur kas laisviau, galėjome sau leisti labiau bėgti, – pasakojo eurohoops.net portalui N.Calathesas. – Nežinau, ar jis jums pasakytų tą patį, bet, kiek mačiau jau jį „Fenerbahce“ ekipoje, jis visiškai pasikeitė.
Galbūt tokia buvo jo treniruoto „Žalgirio“ sistema, bet jis „Barcelona“ klube jautė, kad jam reikia daugiau viską kontroliuoti.
Tačiau Turkijoje jis labai pasikeitė. Taip, mes „Barcelona“ ekipoje buvome labai sėkmingi, jis neblogino situacijos komandoje, bet tada jaučiau, kad Šaras galėjo mums leisti žaisti kur kas laisviau.“
N.Calathesas taip pat patvirtino, kad neturėjo jokių nesutarimų su Š.Jasikevičiumi ir jaučia jam pagarbą.
„Mes niekada neturėjome jokių problemų ar ginčų. Mes vis dar esame su juo puikūs draugai. Jis yra vienas geriausių trenerių pagal krepšinio intelekto koeficientą, kokį tik esu turėjęs.
Jo žinios apie žaidimą, jo pateikiami deriniai, visa tai... Jis yra elitinis treneris šiuose dalykuose“, – tikino N.Calathesas.
