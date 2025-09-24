Rezultatu 75:64 Buržo „Tango Basket“ krepšininkes „Active Vilnius“ arenoje palaužusios lietuvės 21:00 val. Prancūzijoje stos į kovą dėl bilieto į prestižiškiausią moterų krepšinio klubinį turnyrą Europoje.
„Kibirkštis“ mačą pasitinka su netektimi – su komanda nevyko aukštaūgė Anamaria Virjoghe, pirmosiose rungtynėse žaidusi 11 minučių.
Dėl šios netekties rungtynėse greičiausiai išvysime šią vasarą U16 merginų B diviziono čempionato MVP tapusią Gabiją Galvanauskaitę, kuri pirmajame susitikime negalėjo žaisti dėl smulkios traumos.
„Kibirkščiai“ norint patekti į moterų Eurolygą reikia nepralaimėti didesniu nei 10 taškų skirtumu. Pergalė arba pralaimėjimas 1-10 taškų skirtumu atidarytų duris Lietuvos komandai į stipriausią žemyno klubinį turnyrą pirmą kartą po 13 metų.
Prieš mačą – trenerio Viliaus Stanišausko mintys apie lemiamą dvikovą.
– Ar neišvargino skrydis?
– Iš tikrųjų kelionė nebuvo lengva, gana ilga. Ankstyvas išvykimas anksti ryte. Du skrydžiai ir keliavimas autobusu, aišku, neprideda energijos daug. Įveikėme kelionę, nebuvo kažkokių nesklandumų, pasitreniravome, rytoj dar turime rytinę treniruotę ir rytoj, manau, būsime pasiruošę rungtynėms.
– Kokios nuotaikos komandoje prieš rungtynes?
– Nuotaikos geros po tų laimėtų rungtynių, bet suprantame, kad padaryta tik pusė darbo. Esame susikoncentravę, ruošiamės toms labai svarbioms rungtynėms. Gaila, kad turime šiek tiek netekčių, bet sakau – bandysime kovoti ir pažiūrėsime, kaip viskas gausis.
– Prisimenant pirmąsias rungtynes, kokius matote savo komandos rezervus?
– Rezervų turime tikrai. Ir gynyboje buvo momentų, kai galėjome geriau sužaisti, ir puolime prametėme gerų metimų. Sezono pradžia, dar tik pradžia, bandome geriau pažinti vienas kitą. Tų rezervų tikrai yra.
– 11 taškų pranašumas prieš antrąsias rungtynes. Kiek saugiai jaučiatės turėdami šią persvarą?
– Nesijaučiame saugiai. Turime įšeiti į rungtynes taip, kad rezultatas būtų 0:0, negalvoti apie tą persvarą, nes turbūt pats blogiausias dalykas yra pradėti galvoti, kad mes turime išlaikyti persvarą, o ne laimėti rungtynes. Eisime į rungtynes jas laimėti, o ne išsaugoti persvaros.
– Savaitgalį paaiškėjo, kad viena iš „Tango Basket“ žaidėjų – Monique Makani, šiuo metu žaidžianti „Phoenix Mercury“ komandoje – tęs kovą dėl WNBA apdovanojimų. Ar žvalgėtės į šios komandos serijos rungtynes?
– Tikrai žinojau, kad šita žaidėja žais šitoje komandoje. Tikėjau, kad ji pratęs sezoną WNBA, kad neprisijungs. Gal kažkiek ir palengvina mums tą darbą rungtynėse. Žiūrime visų pirma savęs – kaip norime pulti, kaip norime gintis, bet akcentas kažkoks buvo pasižiūrėti, kaip ten viskas klostosi.
– Kalbėjote apie netektis. Su komanda nevyko Annamaria Virjoghe. Kiek tikėtina, kad sulauksime 15-metės Gabijos Galvanauskaitės debiuto?
– Iš tikrųjų gaila, kad Ana patyrė traumą ir negalėjo su mumis vykti į Prancūziją. Didelis žmogus, kuris labai svarbus, ypač žinant, kokią priekinę liniją turi Buržas. Turime Gabiją, nuteikinėjame ją, kad turės mums padėti, kad nejaustų kažkokios įtampos. Aišku, jauna panelė, bet labai tikiu, kad rytoj ji debiutuos Eurolygoje.