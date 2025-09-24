Orai
Sportas
Krepšinis
2025 m. rugsėjo 24 d. 18:05
„Ryto“ debiutinė kova namie: LKL čempionate kovoja su „Gargždais“
2025 m. rugsėjo 24 d. 18:05
Lrytas.lt
Lietuvos krepšinio lygoje trečiadienį savo mačą namie žaidžia vicečempionas Vilniaus „Rytas“ ir „Gargždų“ klubas.
Daugiau nuotraukų (1)
Vilniečiai pirmose LKL čempionato rungtynėse išvykoje susitvarkė su Kėdainių „Nevėžiu“ 82:64, o gargždiškiai nusileido „Šiauliams“ 85:93.
Vilniaus Rytas
Gargždų Gargždai