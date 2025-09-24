„Ryto“ treneris G. Žibėnas turi žinių apie traumą besigydantį žaidėją: kai bus šimtas procentų, jis bus paleistas į laisvę

Po antrosios pergalės LKL turnyre Vilniaus ekipos strategas Giedrius Žibėnas pasidžiaugė, kad komandai pavyko išvengti praėjusio sezono starto patirties, kai buvo pralaimėta.
„Energingai pradėjome mačą, bet kartu ir žinome žinome, kad varžovams šioje arenoje yra labai sunku žaisti.
Per rytinę treniruotę akcentavome, kad negalime pamesti galvos čia, turime koncentruotis į rungtynių planą, – apie dvikovą kalbėjo G.Žibėnas. – Pernai su tuo pirmose rungtynėse nesusitvarkėme. Šiandien pradėjome nuo gynybos, puikiai sekėsi du kėlinius.
Trečiajame kėlinyje turėjome prastesnę atkarpą... Bet suprantu ir žaidėjus prie tokio didesnio skirtumo.
Pradėjome traukti kiekvienas žaidimą į save ir tai nėra tas, ko ką norime matyti. Blogiausia, kad tai turėjo įtakos gynybai. Buvome šiek tiek išsijungę, bet ketvirtame kėlinyje grįžome ir gera nata užbaigėme mačą.“
– „Ryto“ žaidimas braižas po praėjusio sezono išlieka panašus. Planuojate kažką naujo įdiegti?
– taktine ar psichologine prasme? Psichologine prasme šiemet galime būti geresni, nes turime daugiau gyvų žaidėjų.
Turime daugiau kalbančių, užvedančių žaidėjų, pažadinančių ir palaikančių, kai sunku. Tikresnis paveikslas bus matomas, kai turėsime minusą, kai bus lemiamos rungtynės.
Tuomet vaizdas bus visiškai aiškus. Bet šiuo metu atrodo taip. Ir nesinorėtų, kad su amerikiečiais būtų taip, kad kai yra geresnis oras, pirmos savaitės, viskas puiku, o ateina tamsesnis laikas, kai jie apsižvalgo, kad niekas apie juos nekalba, ir jie sėda, sėda ir nusėda. Labai tikiu ir linkėčiau sau, kad to išvengtume.
Labai didelį dėmesį kreipiame į kūno kalbą nuo pirmos dienos.
– Ar yra aiškesnė prognozė dėl Jordano Walkerio – kada jis sugrįš į komandą?
– Progresas yra. Jo kelis jau geriau reaguoja, kai gauna krūvio. Tikime, kad penktadienį ar šeštadienį jis jau galės sportuoti šimtu procentų. O kai bus šimtas procentų, jis bus paleistas į laisvę (juokiasi). Tai yra į aikštelę...
Nenorime forsuoti, viską užmesti ant jo pečių, sezonas ilgas, jis – svarbus žaidėjas. Norisi prieš Čempionų lygą jį išbandyti, bet esame paskutinėje jo grįžimo stadijoje, o tada turėsime visus žaidėjus treniruotėje.
Tai – trenerio svajonė. Nes esame praradę labai daug laiko – labai daug gražaus laiko. Juk jau galėjome būti visiškai kitokie, įvairesni. Bet čia – krepšinio dalis.
