Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Eurolygoje – dar daugiau Artimųjų Rytų: pasirašyta nauja sutartis su dviem rėmėjais

2025 m. rugsėjo 24 d. 10:50
Lrytas.lt
Eurolyga oficialiai paskelbė, kad buvo pasirašyta sutartis su dviem naujais rėmėjais – „Experience Abu Dhabi“ ir „Etihad Airways“.
Daugiau nuotraukų (1)
Abiejų įmonių logotipai puikuosis ant visų komandų marškinėlių, jie taip pat bus matomi Eurolygos arenose ir transliacijų metu.
Su abiejomis įmonėmis pasirašyta ketverių metų sutartis. Logotipai bus matomi tiek Eurolygos, tiek Europos taurės rungtynėse, todėl visų trijų Lietuvos klubų mačuose puikuosis šių dviejų Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) įmonių atvaizdai.
Ilgametės partnerstės su „Turkish Airlines“ šiemet atsisakiusi stipriausia žemyno klubinio krepšinio lyga dabar bus remiama įmonės, kuri praėjusiais metais fiksavo daugiau nei pusės milijardo dolerių pelną.
„Džiaugiamės pranešdami apie šias partnerystes. Jos įprasmina mūsų ambiciją auginti krepšinio žaidimą ir per sportą megzti svarius tarptautinius ryšius. Prisijungiant „Experience Abu Dhabi“ ir „Etihad Airways“, sukurdami dar stipresnį tarptautinį lygos matomumą tikimės sukurti dar daugiau nepamirštamų akimirkų fanams“, – teigė lygos vadovas Paulius Motiejūnas.
Nuo šio sezono lygoje dalyvaus „Dubai Basketball“ komanda iš Dubajaus. Jai tai tik antrasis sezonas po komandos sukūrimo. Praėjusį sezoną ekipa varžėsi tik Adrijos lygoje.
EurolygaEtihad AirwaysAbu Dabis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.