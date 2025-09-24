Eurolygoje – dar daugiau Artimųjų Rytų: pasirašyta nauja sutartis su dviem rėmėjais

Abiejų įmonių logotipai puikuosis ant visų komandų marškinėlių, jie taip pat bus matomi Eurolygos arenose ir transliacijų metu.
Su abiejomis įmonėmis pasirašyta ketverių metų sutartis. Logotipai bus matomi tiek Eurolygos, tiek Europos taurės rungtynėse, todėl visų trijų Lietuvos klubų mačuose puikuosis šių dviejų Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) įmonių atvaizdai.
Ilgametės partnerstės su „Turkish Airlines“ šiemet atsisakiusi stipriausia žemyno klubinio krepšinio lyga dabar bus remiama įmonės, kuri praėjusiais metais fiksavo daugiau nei pusės milijardo dolerių pelną.
„Džiaugiamės pranešdami apie šias partnerystes. Jos įprasmina mūsų ambiciją auginti krepšinio žaidimą ir per sportą megzti svarius tarptautinius ryšius. Prisijungiant „Experience Abu Dhabi“ ir „Etihad Airways“, sukurdami dar stipresnį tarptautinį lygos matomumą tikimės sukurti dar daugiau nepamirštamų akimirkų fanams“, – teigė lygos vadovas Paulius Motiejūnas.
Nuo šio sezono lygoje dalyvaus „Dubai Basketball“ komanda iš Dubajaus. Jai tai tik antrasis sezonas po komandos sukūrimo. Praėjusį sezoną ekipa varžėsi tik Adrijos lygoje.
EurolygaEtihad AirwaysAbu Dabis
