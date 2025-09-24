Eurolygos naujokai sezoną gali pradėti be vieno gynėjo

Izraelio klubas paskelbė, kad Yamui Madarui bus atlikta operacija, kurios metu jam bus pašalintas apendicitas. Įprastai po tokios procedūros žaidėjas bent keletą dienų negali sportuoti.
Praėjusį sezoną Miuncheno „Bayern“ klube pradėjęs gynėjas sezono viduryje persikėlė į savo gimtąją šalį ir metus baigė būtent „Hapoel“ ekipoje. Jo persikėlimu asmeniškai pasirūpino klubo savininkas Oferis Yannay'us, kuris netgi padengė dalį žaidėją užklupusių papildomų mokesčių.
Per 15 rungtynių Europos taurėje Y.Madaras tapo vienu svarbiausių „Hapoel“ žaidėjų, rinkęs po 14,4 taško, 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir 18,5 naudingumo balo.
Persikėlę į Eurolygą „Hapoel“ šį tarpsezonį paišlaidavo. Buvo pasirašytas buvęs žalgirietis Vasilije Micičius, per sezoną gausiantis net po 6 milijonus eurų ir tapsiantis brangiausiu lygos krepšininku. Net keletas žaidėjų sudėtyje gauna virš 2 milijonų eurų už sezoną.
„Hapoel“ Eurolygos sezoną pradės rungtynėmis su „Barcelona“. Dėl karo veiksmų Gazos ruože klubas bus priverstas sezono metu namų rungtynes žaisti Bulgarijos sostinėje Sofijoje.