Išvydęs Europos čempiono kapą žurnalistas V. Mačiulis negalėjo patikėti: „Liūdna“

Problemą socialiniame tinkle „Facebook“ į paviršių iškėlė žurnalistas Vidas Mačiulis, pasidalinęs istorija, kaip po Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynių užsukęs į Karmėlavos kapines jis pamatė liūdinantį vaizdą.
Eugenijus Nikolskis – dukart Europos krepšinio čempionas 1937 m. ir 1939 m. Jis taip pat ir 4-osios vietos Europos komandiniame stalo teniso čempionate laimėtojas.
E.Nikolskis mirė 1992-aisiais sulaukęs 74-erių.
V.Mačiulis ieško, kas galėtų pasirūpinti svarbaus Lietuvos krepšiniui asmens kapu.
Komentaruose žmonės dalinosi, kad prieš kiek laiko kapas buvo apsodintas gyvatvore, jis buvo nuravėtas, tačiau panašu, kad jis ir vėl neprižiūrimas.
„Liūdna, kai toks Europos čempiono kapas... Pasibaigus LKL „Jonavos“ ir „Žalgirio“ rungtynėms, grįždamas į Kauną užsukau į Karmėlavos kapines. Šalia administracinio pastato, kairėje pusėje – pirmoje eilėje palaidotas 1937 ir 1939 metų Europos krepšinio čempionas Eugenijus Nikolskis. Toks buvo Maskvoje gyvenusio kauniečio, kai jis 1989 metais dalyvavo Kaune surengtoje čempionų pagerbimo šventėje, pageidavimas, kurį išpildė žmona rašytoja Jekaterina Ševeliova“, – rašė V.Mačiulis.
„Velionis buvo pašarvotas „Liūdesio“ salėje, nemažas būrys krepšinio žmonių dalyvavo laidotuvėse Karmėlavoje. Kol buvo gyvas brolis Vladas Nikolskis, Eugenijaus žmona (nors čia įrašyta jos pavardė, bet ji palaidota Maskvoje), kapavietė buvo prižiūrėta. Dabar kapo vaizdas nekoks, dar metai kiti, ir... “
