K. Nacickaitė-van der Horst prieš mūšį Burže: „Esame išalkusios!“

2025 m. rugsėjo 24 d. 12:37
Pirmosios rungtynės prieš „Tango Basket“ praėjusią savaitę baigėsi „Kibirkšties“ pergale. Vedamos Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst, lietuvės prancūzes įveikė rezultatu 75:64.
„Jautėme tikrai labai didelį palaikymą, susirinko nemažai žmonių. Atrodo, kad mus užvedė visa arena, o mes – ją atgal. Gausus palaikymas tikrai įdėjo didelį indėlį į mūsų pergalę namuose“, – prieš atsakomąsias rungtynes sako krepšininkė.
Anot jos, dabar visas komandos dėmesys skiriamas gynybai: „Dirbame ant jų derinių, ties gynybos klausimais – šiuo metu mums tai aktualiausia. Ten žaisti bus sunku – bus daug žiūrovų, reikės neprarasti koncentracijos.“
K. Nacickaitės-Van Der Horst teigimu, „Kibirkšties“ patekimas į Eurolygą būtų itin svarbus ne tik klubui, bet ir visam moterų krepšiniui.
„Eurolyga – visai kitas lygis. Ten susirenka labai geros komandos, kurios žaisti prieš mus atvažiuotų ir į Lietuvą. Manau, kad galimybė stebėti aukščiausio lygio varžybas daug reikštų ir pačioms moterims, ir Lietuvos žiūrovams, sirgaliams“, – įsitikinusi ji.
Būtent tai, anot Kamilės, veda komanda į priekį ir prieš šio vakaro rungtynes. „Mes esame išalkusios! Norisi atvežti Eurolygą į Lietuvą, nes tai buvo taip seniai... Jaučiame alkį pergalėms ir geriausiam krepšiniui, kurį galėtume atvežti į Lietuvą“, – sako ji.
 
