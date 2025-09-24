Lemiamas mūšis dėl bilieto į Eurolygą: „Tango Basket“ prieš „Kibirkštį“

Rungtynes šeimininkės pradėjo kur kas aršiau, nes siekė kuo greičiau panaikinti turėtą vilniečių persvarą – 6:2, 14:5. Baigiantis kėliniui lietuvės leido varžovėms turėtą persvarą panaikinti – 23:12.
Tai buvo tik mažas skambutis mūsiškėms, nes per likusias 3 minutes Buržo ekipa įspūdingai spurtavo, susikrovė 20 taškų persvarą – 32:12, o po pirmojo ketvirčio pirmavo 32:14.
Pirmosios rungtynės prieš „Tango Basket“ praėjusią savaitę Vilniuje baigėsi „Kibirkšties“ pergale. Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst vedamos kibirkštietės prancūzes įveikė rezultatu 75:64. Tad mūsiškės gali nusileisti varžovėms 10 taškų skirtumu, bet vis tiek patektų į Eurolygą.
Į pagrindinį Eurolygos turnyrą žengs ekipa, kuri turės tarpusavio pranašumą sužaidus du susitikimus.
Viena iš dviejų ekipų žais Eurolygos A grupėje kartu su čekų Prahos USK, lenkų Gdynės VBW ir ispanų Žironos „Spar“ klubais.