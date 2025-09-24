Orai
Sportas
Krepšinis
2025 m. rugsėjo 24 d. 18:17
LKL čempionas „Žalgiris“ namie egzaminuoja „Šiaulius“
2025 m. rugsėjo 24 d. 18:17
Lrytas.lt
Lietuvos krepšinio lygoje trečiadienį savo akistatą žaidžia čempiono titulą ginantis Kauno „Žalgiris“ ir „Šiauliai“.
Šiauliečiai čempionatą pradėjo pergale, įveikę „Gargždus“ 93:85. Laimėjimą savo sąskaitoje turi ir žalgiriečiai, kurie išvykoje nurungė „Jonavą“ 87:78.
Kauno Žalgiris
Šiaulių Šiauliai
Lietuvos krepšinio lyga (LKL)