Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

LKL čempionas „Žalgiris“ namie egzaminuoja „Šiaulius“

2025 m. rugsėjo 24 d. 18:17
Lrytas.lt
Lietuvos krepšinio lygoje trečiadienį savo akistatą žaidžia čempiono titulą ginantis Kauno „Žalgiris“ ir „Šiauliai“.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiauliečiai čempionatą pradėjo pergale, įveikę „Gargždus“ 93:85. Laimėjimą savo sąskaitoje turi ir žalgiriečiai, kurie išvykoje nurungė „Jonavą“ 87:78.
Kauno ŽalgirisŠiaulių ŠiauliaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.