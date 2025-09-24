Lrytas Premium prenumerata tik
Pablo Laso seka Andrea Trinchieri pėdomis: rado naują veiklą

2025 m. rugsėjo 24 d. 14:26
Lrytas.lt
Rugpjūčio mėnesį iš vyr. trenerio pareigų Vitorijos „Baskonia“ ekipoje atleistas Pablo Laso rado naują veiklą.
57-erių dukart Eurolygos čempionas nuo šiol dirbs komentatoriumi. DAZN televizija paskelbė, kad P.Laso komentuos mačus jų kanale. Trenerio darbo pradžia – Supertaurės varžybose.
Iki tol, kol perėmė Madrido „Real“ vairą, DAZN kanale komentatoriumi dirbo ir tuo pat metu Ispanijos rinktinės treneriu buvo Sergio Scariolo.
P.Laso tai nebus komentatoriaus debiutas – šiose pareigose specialistas dirbo dar 2003-iaisiais po to, kai baigė žaidėjo karjerą.
Kaip skelbta anksčiau, „Žalgirį“ šį tarpsezonį palikęs Andrea Trinchieri taip pat dirbs komentatoriumi, tai darydamas savo gimtojoje Italijoje.
