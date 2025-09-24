Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Po K. Evanso traumos „Olympiakos" nori „Partizan" žaidėjo: reikalaujama didžiulė išpirka

2025 m. rugsėjo 24 d. 15:03

2025 m. rugsėjo 24 d. 15:03
Paskutiniaisiais metais traumų kamuojamą buvusį žalgirietį Keenaną Evansą ir vėl sustabdė trauma. Po šios žinios Pirėjo „Olympiakos“ nori nugvelbti Belgrado „Partizan“ gynėją, bet už tokį ėjimą reikės pakloti nemenką išpirką.
K.Evansas susižeidė dešinįjį kelį ir be krepšinio praleis dar dvi savaites. Komandos vyr. treneris Georgios Bartzokas akcentavo, kad ekipai reikalingas papildymas. Tokiu planuojamas yra „Partizan“ gynėjas Frankas Ntilikina.
Visgi persikėlimas iš Serbijos į Graikiją nebus paprastas, nes „Partizan“ už žaidėją reikalaus išpirkos.
Kaip skelbia „Meridian Sport“ žurnalistas Nikola Miloradovičius, išpirka siekia net 300 tūkstančių eurų.
„Mozzart Sport“ žurnalistas Bojano Brezovaco duomenimis, „Partizan“ sporto direktorius Zoranas Savičius kol kas dar nesulaukė formalaus skambučio iš „Olympiakos“ dėl F.Ntilikinos įsigijimo.
Nors iki tol nebuvo aišku dėl prancūzo pasilikimo Belgrade, jis su klubu, kuriame praėjusį sezoną po 7 metų NBA debiutavo Eurolygoje, pratęsė sutartį iki 2027 m. Savo debiutiniame sezone stipriausioje Europos krepšinio lygoje dėl savo gynybos vertinamas F.Ntilikina rinko po 6,1 taško ir 5 naudingumo balus.
