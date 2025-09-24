Roko Jokubaičio treneris: jis – geriausias įžaidėjas Europoje

R.Jokubaičiui grupės etapo rungtynėse su Suomija plyšo kryžminiai kelio raiščiai, be krepšinio lietuvis praleis bent jau pusmetį.
„Mačiau Lietuvos mačą su Suomija. Buvo didžiulis šokas. Man Jokubaitis yra geriausias įžaidėjas Europoje, – „BILD“ žurnalistui Dirkui Schlikcmannui teigė „Bayern“ vyriausiasis treneris Gordie Herbertas. – Jis turėjo tapti kertiniu mūsų žaidėju. Dabar jo nebus bent šešis mėnesius. Skaudu.“
Su Vokietijos rinktine pasaulio čempionato auksą prieš dvejus metus laimėjęs kanadietis atskleidė, kad klubas aktyviai ieško pamainos 25-erių gynėjui.
„Mums vis dar reikia dviejų ar trijų naujokų, tačiau rinka yra tuščia. Situacija nėra lengva, bet yra kaip yra. Trečiadienį pirmąkart treniruojamės, po dviejų dienų laukia pirmosios sezono rungtynės su Jena. Nepaisant to, pasiteisinimų nėra. Kiti turės pasitempti. Jokubaičio trauma duoda šansa, pavyzdžiui, Justus Hollatzui žengti žingsnį pirmyn“, – teigė strategas.
G.Herbertas teigė, kad į komandą norėjo privilioti ir Vokietijos rinktinės puolėją Isaacą Bongą, tačiau jis galiausiai pasirašė naują sutartį su Belgrado „Partizan“.
„Be Jokubaičio, tai buvo žaidėjas, kurio norėjome labiausiai. Deja, nepavyko. Man jis – NBA žaidėjas, šimtu procentu. Jis ten buvo prieš keletą metą, dabar subrendo ir jo pasitikėjimas savimi neturi ribų.“