Rusijoje – Maskvos CSKA klubo boso ašaros: kalba apie „sulysusį“ biudžetą ir ateitį Eurolygoje

CSKA ekipos ir Eurolygos santykiai neapsiriboja Maskvoje įsikūrusios komandos dalyvavimu Eurolygos varžybose – komanda yra ir šio turnyro akcininkė bei dalininkė. Tačiau dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, CSKA ekipa 2022 metų kovo mėnesio pradžioje buvo suspenduota ir iki šiol lieka virti savo sultyse.
Prezidentas ir generalinis direktorius Andrejus Vatutinas antradienį duotame interviu Rusijos propogandinei televizijai „Match TV“ dar kartą aptarė dabartinę klubo situaciją ir Eurolygos požiūrį į komandą.
„Jau beveik ketverius metus nuolat atsakinėju į šiuos klausimus ir tikiuosi, kad jie jau nebebus ateityje užduodami“, – apie galimą CSKA grįžimą į Europos klubų varžybas aiškino A.Vatutinas.
Vis dėlto jis paaiškino savo mintį.
„Nematau jokių reikšmingų pokyčių, dėl kurių galėtų kažkas pasikeisti šiuo klausimu, – tęsė 52 metų A.Vatutinas. – Priežastys, dėl kurių Rusijos komandos yra suspenduotos iš tarptautinių varžybų, išlieka nepakitusios bei aktualios ir kol kas nematau jokių reikšmingų priežasčių joms kisti“.
Šnekėdamas apie komandą, jis tikino, kad ne tik CSKA, bet ir visas Rusijos sportas yra stumiamas iš Europos arenų.
„Rusija yra kruopščiai išstumiama ar teisingiau „išspjaunama“ iš Europos erdvės ir nėra prasmės tikėtis, kad krepšinis taps išimtimi.
Įvedamos naujos sankcijos, o izoliacija tik eskaluosis. Jei į šoną patraukti politiką, tai kažkoks sugrįžimas atrodo tikrai neįmanomas: gerai žinomos problemos su skrydžiais, mokėjimais, vizomis ir kitais sunkumais neleis mums pilnai funkcionuoti.
Ir nėra jau dėl ko liūdėti, reikia gyventi šia diena ir plėtoti savo VTB lygą. Kiekviena sunki situacija duoda šansą pačiam tobulėti – kalba eina apie tai“, – paaiškino A.Vatutinas.
Pastaraisiais metais CSKA daugiausia dėmesio skyrė VTB lygai. 2024–2025 m. sezonas baigėsi 12-uoju CSKA laimėjimu istorijoje. Nors komandos biudžetas dar labiau sumenko, palyginus su praėjusių sezonu, ekipa trims metams pasirašė sutartį su graikų strategu Andreasu Pistioliu.
„Koks bus mūsų biudžetas, dar negaliu pasakyti. Viskas priklausys nuo valiutų kursų, sutarčių su naujais rėmėjais. Viskam savo laikas. Tačiau viena aišku tikrai – biudžetas, palyginus su praėjusiu sezonu, bus tikrai mažesnis“.
Iki 2020 metų CSKA buvo viena iš turtingiausių komandų, kuri disponavo 40–45 mln. JAV dolerių bidžetu.