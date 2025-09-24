Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šaras triumfuoja – po sproginėjimų ir mačo sustabdymo jis su „Fenerbahce“ iškovojo pirmąjį šio sezono trofėjų

2025 m. rugsėjo 24 d. 23:23
Lrytas.lt
Praėjusiame sezone Turkijos čempionato auksą, taurę ir Eurolygą laimėjusi Šarūno Jasikevičiaus vedama Stambulo „Fenerbahce“ jau turi kuo džiaugtis prasidėjusiame sezone. Šaro auklėtiniai Turkijos Supertaurės finale 85:83 (25:13, 18:21, 24:16, 18:33) palaužė Stambulo „Besiktas“.
„Fenerbahce“ šį titulą iškovojo net po aštuonių metų pertraukos – tąkart 2017-siais finale „Fenerbahce“ 75:64 įveikė Bandirmos „Banvit“ atstovus.
Supertaurės kovose susitiko šalies čempionas ir vicečempionas.
Šiame mače visas rungtynes tribūnose buvo sprogdinamos petardos, aidėjo sprogimai, o ketvirtame kėlinyje, kai „Fenerbahce“ pirmavo 72:59, teisėjai buvo priversti nutraukti mačą ir išeiti – tribūnose įvyko aistruolių susistumdymai, mėtomi daiktai į arbitrus.
Chaosą malšinti prireikė policijos ir 15 minučių. Po to dvikova buvo tęsiama, „Besiktas“ sumažino skirtumą iki 82:84, bet nelaimėjo.
Nugalėtojams 23 taškus surinko Devonas Hallas (3/9 dvit., 4/6 trit., 5/6 baud.), 20 pasižymėjo Wade‘as Baldwinas (8/9 baud., 5 rez. perd.), 19 pelnė Mikaelis Jantunenas (4/5 trit., 7 atk. kam.).
Pralaimėjusioje ekipoje Devonas Dotsonas įmetė 25 taškus (9/12 dvit., 1/2 trit., 4/5 baud.), 16 pridėjo Vitto Brownas, 11 – Jonah Mathewsas.
Pastaruosius keturis sezonus šis trofėjus priklausė Stambulo „Anadolu Efes“ komandai.
