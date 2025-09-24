Šiuo metu komandoje traumuoti net keli žaidėjai, o T.Sedekerskis – vienas jų. „El Correo“ žurnalistas Ivanas Benito pažymi, kad lietuvį kankina fizinis diskomfortas.
Kur kas įdomesnė situacija yra šią vasarą prie baskų klubo prisijungusio Mamadi Diakite.
Prieš keletą dienų žaidėjas buvo paguldytas į ligoninę dėl neaiškios ligos. Viešbutyje krepšininkas staiga prarado jėgas, karščiavo, buvo išblyškęs. Po atliktų tyrimų jo liga nebuvo nustatyta, tačiau buvo atmestas maliarijos scenarijus, pažymi I.Benito.
M.Diakite dabar jau išleistas iš ligoninės, tačiau pasiruošimą sezonui tęs individualiai.
Be M.Diakite ir T.Sedekerskio komandai padėti dėl čiurnos traumos negali ir brangiausias ekipos žaidėjas Marcusas Howardas. „Baskonia“ negali padėti ir latviųš aukštaūgis Rodionas Kurucsas, praleidęs Europos krepšinio čempionatą dėl pėdos traumos.
Prie komandos dar neprisijungė ir tik prieš tris dienas su ja sutartį pasirašęs gynėjas Markquisas Nowellas.
Pirmasis „Baskonia“ mačas Eurolygoje – rugsėjo 30 dieną 21:30 val. namuose su Pirėjo „Olympiacos“.