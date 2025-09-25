Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Rusijos klubus įsileidę serbai stebėjo snukiadaužį: tribūnose susipliekė sirgaliai

2025 m. rugsėjo 25 d. 08:58
Lrytas.lt
Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Maskvos CSKA trečiadienį žaidė draugiškas rungtynes, kuriose nebuvo apsieita be incidentų.
Daugiau nuotraukų (3)
VTB Supertaurės pusfinalį užtikrintai 89:67 laimėjo rusai, o jo metu Belgrado arenoje įvyko muštynės tarp abiejų komandų sirgalių.
Kaip praneša „Mozzart Sport“ žurnalistas Džordže Petrinjacas, rungtynėse užfiksuotos ir techninės, ir nesportinės pražangos, o viską vainikavo muštynės fanų tribūnose.
Buvo ir veiksmų, kurie nesibaigė muštynėmis. CSKA fanai pradėjo skanduoti sau giminingos komandos „Partizan“ – didžiausios „Crvena Zvezda“ priešės – vardą. Šie atgal šovė skanduodami „Spartak, Spartak!“
Kitame pusfinalyje kita teroristinės šalies komanda Sankt Peterburgo „Zenit“ 107:103 nugalėjo Eurolygos naujokę „Dubai Basketball“.
Maskvos CSKABelgrado Crvena ZvezdaEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.