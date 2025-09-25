VTB Supertaurės pusfinalį užtikrintai 89:67 laimėjo rusai, o jo metu Belgrado arenoje įvyko muštynės tarp abiejų komandų sirgalių.
Kaip praneša „Mozzart Sport“ žurnalistas Džordže Petrinjacas, rungtynėse užfiksuotos ir techninės, ir nesportinės pražangos, o viską vainikavo muštynės fanų tribūnose.
Buvo ir veiksmų, kurie nesibaigė muštynėmis. CSKA fanai pradėjo skanduoti sau giminingos komandos „Partizan“ – didžiausios „Crvena Zvezda“ priešės – vardą. Šie atgal šovė skanduodami „Spartak, Spartak!“
Kitame pusfinalyje kita teroristinės šalies komanda Sankt Peterburgo „Zenit“ 107:103 nugalėjo Eurolygos naujokę „Dubai Basketball“.