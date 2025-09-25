Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Krepšinis

„Fenerbahce" centras: „Mūsų fanai – geriausi Europoje"

2025 m. rugsėjo 25 d.
Lrytas.lt
Trečiadienio vakarą Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ komanda iškovojo ketvirtąjį titulą šiais kalendoriniais metais, Prezidento taurėje 85:83 įveikdama to paties miesto „Bešiktaš“ klubą.
Rungtynių MVP buvo pripažintas 23 taškus surinkęs Devonas Hallas, o, kaip po iškovoto titulo teigė Šaras, net keturi žaidėjai patyrė vienokias ar kitokias traumas: Tarikas Biberovičius, Wade'as Baldwinas, Mikaelis Jantunenas ir Onuralpas Bitimas.
Komandos pagrindinis centras Khemas Birchas po iškovoto titulo ir pajuokavo, ir pasakė drąsią frazę.
„Buvo neįtikėtina. Kad jau dabar iškovojau visus trofėjus, galiu pasitraukti iš krepšinio“, – su klubo televizija kalbėdamas juokavo aukštaūgis.
Kiek vėliau K.Birchas pasakė ir drąsią frazę, su kuria nesutiktų bent keletas Eurolygos klubų aistruolių bazių.
„Mūsų fanai yra geriausi fanai Europoje. Jie žymiai geresni nei bet kurie kiti“, – rėžė krepšininkas.
Eurolygos sezoną „Fenerbahce“ pradės spalio 1-ąją rungtynėmis namuose su „Paris Basketball“.
