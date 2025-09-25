„Juventus“ vadovas kirto J. Vainauskui žemiau juostos: pasiūlė kalbėti apie tai, ką supranta – narkotikus ir alkoholį

„Delfi“ laidoje „Aštrus įkirtimas su Jonu Vainausku“, vienas iš vedėjų pats J.Vainauskas išsakė mintį, kodėl „Juventus“ neįveikė pusfinalio barjero ir nusileido ispanų Mursijos UCAM 71:81. Buvęs Vilniaus komandos vadovas kritikavo Uteną, kad nesėkmę iš esmės lėmė vėlyva sudėties komplektacija.
Į šį pasisakymą E.Skersis sureagavo kalbėdamas „Uniclub“ studijoje prieš jo ekipos LKL rungtynes su Kėdainių „Nevėžiu“.
„Mačiau tą sudėliotą su Jonu Vainausku straipsnį. Neklausiau laidos, bet ką aš galiu pasakyti – kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo nuomonę, – tiesioginiame eteryje kalbėjo E.Skersis. – Jei tu eini kalbėti į laidą, tu turi šnekėti apie dalykus, kuriuos tikrai išmanai.
Manau, kad Jonas Vainauskas puikiai galėtų kalbėti apie narkotikų kainas pasaulinėje rinkoje, apie alkoholio pasiūlą Lietuvoje, jo įtaką žmogaus psichikos raidai.
Kaip rodo pastarojo dešimtmečio įvykiai, tuose dalykuose Jonas Vainauskas yra žymiai produktyvesnis nei krepšinyje. Tiek galiu pasakyti apie Jono Vainausko komentarus.“
Ne vienerius metus gandų lygyje krepšinio užkulisiuose kalbėta ir kalbama, kad „Lietuvos ryto“ vadovas turėjo problemų su žalingais įpročiais.