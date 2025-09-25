Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

„Juventus“ vadovas kirto J. Vainauskui žemiau juostos: pasiūlė kalbėti apie tai, ką supranta – narkotikus ir alkoholį

2025 m. rugsėjo 25 d. 19:11
Lrytas.lt
Praeityje Vilniaus „Lietuvos ryto“ vadovo Jono Vainausko mintys apie nevykusį Utenos „Juventus“ startą FIBA Čempionų lygos atrankoje privertė uteniškių ekipos vadą Eimantą Skersį duoti atkirtį. „Juventus“ vadovas kaip reikiant smogė J.Vainauskui atgal, pasiūlęs jam kalbėti apie tai, ką jis gerai nusimano – narkotikų kainas ir alkoholio įtaką psichikai.
Daugiau nuotraukų (4)
„Delfi“ laidoje „Aštrus įkirtimas su Jonu Vainausku“, vienas iš vedėjų pats J.Vainauskas išsakė mintį, kodėl „Juventus“ neįveikė pusfinalio barjero ir nusileido ispanų Mursijos UCAM 71:81. Buvęs Vilniaus komandos vadovas kritikavo Uteną, kad nesėkmę iš esmės lėmė vėlyva sudėties komplektacija.
Į šį pasisakymą E.Skersis sureagavo kalbėdamas „Uniclub“ studijoje prieš jo ekipos LKL rungtynes su Kėdainių „Nevėžiu“.
„Mačiau tą sudėliotą su Jonu Vainausku straipsnį. Neklausiau laidos, bet ką aš galiu pasakyti – kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo nuomonę, – tiesioginiame eteryje kalbėjo E.Skersis. – Jei tu eini kalbėti į laidą, tu turi šnekėti apie dalykus, kuriuos tikrai išmanai.
Manau, kad Jonas Vainauskas puikiai galėtų kalbėti apie narkotikų kainas pasaulinėje rinkoje, apie alkoholio pasiūlą Lietuvoje, jo įtaką žmogaus psichikos raidai.
Kaip rodo pastarojo dešimtmečio įvykiai, tuose dalykuose Jonas Vainauskas yra žymiai produktyvesnis nei krepšinyje. Tiek galiu pasakyti apie Jono Vainausko komentarus.“
Ne vienerius metus gandų lygyje krepšinio užkulisiuose kalbėta ir kalbama, kad „Lietuvos ryto“ vadovas turėjo problemų su žalingais įpročiais.
Jonas VainauskasUtenos JuventusEimantas Skersis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.