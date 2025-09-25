„Ryto“ naujokas galėjo atsidurti „Žalgiryje“: „Turiu apsibraukęs datą kalendoriuje“

Per pirmąsias dvejas Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynes 27-erių amerikietis vidutiniškai renka po 19,5 taškp, 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19 naudingumo balų. Praėjusį sezoną varžydamasis su stipriausiomis Ispanijos komandomis ACB jis rinko po 20 taškų.
Vis dėlto būnant rezultatyviausiu antros pagal pajėgumo Senojo žemyno lygos žaidėju iš Andoros „MoraBanc“ ekipos persikelti į Eurolygą jam nepavyko. Nors šią vasarą buvo kalbėtasi su ne viena pajėgiausio Europos klubinio turnyro komanda, J.Hardingas galiausiai nutūpė Vilniuje.
„Visada žinojau, kad jeigu nepasiseks su Eurolyga, yra „Rytas“, kur galiu patriukšmauti. Trenerių štabas, visi manimi tikėjo, žinojau, kad tai bus gera vieta man. Kartais reikia vykti, kur tavęs nori“, – interviu Lrytas po mačo su „Gargždais“ sakė amerikietis.
Tarp Eurolygos komandų, besidomėjusių J.Hardingo paslaugomis buvo ir didžiausias „Ryto“ priešininkas Kauno „Žalgiris“, atskleidė žaidėjas.
„Ši vasara buvo pilna įvykių, pasakysiu taip“, – paklaustas apie derybas su Eurolygos komandomis su šypsena atsakė krepšininkas.
Be „Žalgirio“ vardo, J.Hardingas įvardijo ir dar vieną Eurolygos komandą, besidomėjusią jo paslaugomis.
Apie dalyką, labiausiai nustebinusį Vilniuje, pašėlusį Jacobą Wiley, bendravimą su Damianu Lillardu ir kodėl visgi neatsidūrė Eurolygoje – interviu su Jerricku Hardingu.
– Kaip kol kas jautiesi klube?
– Viskas labai patinka, labai profesionalu. Apie klubą žinojau iš anksčiau. Bendravau su Justinu Gorhamu, jis man papasakojo apie klubą. Kol esu čia, viskas kol kas tikrai gerai. Patinka miestas, treneriai, komandos draugai. Džiaugiuosi priėmęs sprendimą atvykti čia.
– Kas labiausiai nustebino Vilniuje?
– Koks jis žalias! Kai atvykau žaisti žiemą, buvo sniego, negalėjau numanyti, koks tai žalias miestas. Esu pripratęs prie ūkanoto, lietingo oro, bet manau, kad miestas tikrai gražus, yra daug ką pamatyti, daug istorijos, daug gero maisto vietų, kurias su žmona bandome pažinti. Viskas puiku.
– Ar nustebino fanai šiandien?
– Kažkiek to tikėjausi. Žinojau, ko tikėtis, bet būnant kitoje to pusėje buvo smagu tai matyti. Nekantrauju sužaisti svarbių mačų šį sezoną.
– Ar gali paaiškinti, kaip geriausias ACB taškų rinkėjas atsiduria Vilniuje?
– Ši vasara buvo pilna įvykių, pasakysiu taip. Tiesiog niekada nežinai, [kas gali nutikti]. Esu laimingas būdamas čia. Man tai – gera galimybė prisijungti prie klubo, turinčio ilgą pergalių istoriją. Paskutiniuosius keletą metų buvau, galima sakyti, pralaiminčiose komandose. Nudžiugau, kai agentas pasakė apie situaciją. Esu palaimintas būti čia.
– Kiek arti Eurolygos buvai?
– Labai arti, todėl viskas tiek ilgai ir užtruko. Visada žinojau, kad jeigu nepasiseks su Eurolyga, yra „Rytas“, kur galiu patriukšmauti. Trenerių štabas, visi manimi tikėjo, žinojau, kad tai bus gera vieta man. Kartais reikia vykti, kur tavęs nori. Net pasirašius čia kontraktą tai jaučiau.
– Su kokiomis Eurolygos komandomis vyko kalbos?
– „Paris Basketball“, kalbėjausi šiek tiek su „Žalgiriu“ – jie apibraukti kalendoriuje. Buvo komandų, su kuriomis buvo kalbėtasi. Nepavyko. Turiu tęsti savęs įrodinėjimą Europoje ir tiesiog daryti tai, ką moku.
– Kas nepavyko derybose su „Žalgiriu“?
– Nesileisiu į detales. (šypsosi) Bet turiu apsibraukęs datą kalendoriuje.
– Kokie pirmieji įspūdžiai apie komandą? Koks komandos potencialas?
– Manau, kad šį sezoną galime būti labai geri. Jacobą [Wiley] žinojau iš anksčiau, žaidžiau prieš jį koledže – kai buvau pirmametis „Weber State“, jis buvo ketvirtakursis „Eastern Washingtone“. Žinojau, su kokia energija jis žaidžia. Smagu tai matyti, būti jo komandos draugu. Jis visada pilnas energijos.
Tiesiog šitoje komandoje turime daug ginklų. Daug visko mačiusių veteranų, laimėjusių krūvą rungtynių. Kai tik atvykau į treniruotes, galėjai matyti, kaip susikoncentravę, metodiški visi yra. Tai padės man tapti geresniu žaidėju, išlukštenti visų protus. Pavyzdžiui, Artūro Gudaičio klausiu įvairių klausimų. Jis – patyręs, galiu iš jo mokytis.
– Giedrius Žibėnas minėjo, kad J.Wiley yra kitus jungiantis krepšininkas. Kaip jis tai daro?
– Tiesiog jo energija. Jis visada labai pozityvus. Jam nepatinka, kai kas nors rodo neigiamą kūno kalbą. Kaip ir sakiau, žinojau, kas jis toks buvo dar prieš čia atvykdamas. Smagu jį matyti ir dalintis aikštele su juo.
– Kokie tavo asmeniniai šio sezono tikslai?
– Laimėti kuo daugiau rungtynių ir parodyti, kad aikštelėje galiu daryti įvairius dalykus. Galiu rinkti taškus, įžaisti kamuolį, gintis – daug dalykų, kurie atneša pergales. Noriu tai įrodyti, toks ir mano tikslas.
– Dar nematėme tavo ir Jordano Walkerio tandemo aikštelėje. Kiek pavojingas jis gali būti?
– Labai pavojingas. Aš jau kurį laiką buvau jo fanas, netgi žiūrint atgal iki koledžo ar vidurinės laikų. Praeitais metais jį sekiau, kai jis žaidė Graikijoje. Sumetė 50 taškų. Bet kas, kas Europoje įmeta 50 taškų, yra mirtinas taškų rinkėjas. Nekantrauju kartu su juo žaisti, tai palengvins žaidimą tiek man, tiek jam.
– Esi minėjęs, kad tavo įkvėpimas – Damianas Lillardas, lankęs tą patį universtetą. Kodėl jis buvo toks pavyzdys tau?
– Didžiausias dalykas yra jo istorija. Jis visą laiką buvo kiek nuvertinamas – vidurinėje, koledže, net ir NBA. Gal ir dėl ūgio, bet labiau dėl to, kad jis turi norą save įrodyti. Daug žmonių sakė, kad jis negalėjo daryti tam tikrų dalykų ar būti efektyvus NBA ar koledžo lygiu. Jis tai paneigė vėl ir vėl ir vėl.
Tokia buvo ir mano istorija. Gal ir dėl ūgio, bet kiekvieną kartą, kai tik gavau galimybę, parodžiau, kad galiu būti produktyvus.
– Ar vis dar bendrauji su D.Lillardu?
– Ne tiek kiek anksčiau. Susisiekdavau su juo, paprašydavau kokio patarimo – jis visada atsakydavo. Labai paprastas, nuoširdus vaikinas.
– Kokį geriausią patarimą jis yra davęs?
– Tiesiog būti savimi nepaisant situacijos. Kad ir kur žaistum, būk savimi. Galiausiai krepšinis yra krepšinis, tai žaidimas, kurį žaidžiu nuo pat mažumės. Tie patys judesiai, tie patys dalykai. Tiesiog būti savimi visuose lygiuose.
– Kalbant apie žemesnius gynėjus, per pastaruosius keletą metų Europoje matomas ryškus pokytis, kai vis daugiau klubų pasitiki tokiais žaidėjais. Ar matai save to dalimi?
– Aišku. Linkėjimai visiems žemiems gynėjams. TJ Shortsas yra mano vienas mėgstamiausių žaidėjų. Esu žaidęs prieš jį FIBA Čempionų lygoje. Patinka jo žaidimas. Manau, jei gali žaisti, tai gali žaisti nepaisant tavo ūgio. Išeini [į aikštelę] ir išsiaiškini. Nežinau, kodėl kai kurios komandos žvelgia iš aukšto į žemesnius gynėjus. Duokite mums galimybę ir mes parodysime, ką galime.
