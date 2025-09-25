Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
Apsižiūrėjo: apie žaidėjo perėjimą paskelbusiai Prancūzijos federacijai teko slėptis

2025 m. rugsėjo 25 d. 12:05
Prieš pat prasidedant Eurolygos sezonui vis dar netyla kalbos apie galimus žaidėjų pasirašymus. Šioje bangoje paskendo Prancūzijos krepšinio federacija (FFBB).
Po Keenano Evanso patirtos kelio traumos, kuri buvusį žalgirietį privers be krepšinio praleisti dar dvi savaites, jo atstovaujama Pirėjo „Olympiacos“ komanda aktyviai ieško papildymo. Šiuo metu realiausiu kandidatu įvardijamas Belgrado „Partizan“ žaidėjas Frankas Ntilikina.
Pasirodžius informacijai apie derybas tarp abiejų pusių, Prancūzijos krepšinio federacija antradienį, rugsėjo 23-iąją, savo X paskyroje paskelbė, kad F.Ntilikina jau pasirašė kontraktą su graikų klubu.
„Frankas Ntilikina pasirašė sutartį su „Olympiacos“ ir Graikijoje prisijungs prie Evano Fournier ir Moustapha Fallo“, – teigė FFBB.
Panašu, buvo apsižiūrėta, mat po dviejų dienų – ketvirtadienį, rugsėjo 25-ąją – įrašas socialiniame tinkle jau buvo ištrintas.
Kaip skelbėme anksčiau, „Partizan“ F.Ntilikinos lengvai paleisti nenori ir už žaidėją reikalauja 300 tūkst. eurų išpirkos.
Kol kas vis dar nėra aišku, ar prancūzų gynėjas, geriausiai žinomas dėl savo gynybinių sugebėjimų, persikels į Pirėjų.
