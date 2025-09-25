Brangiausi Eurolygos žaidėjai: daugiausia uždirbančių dešimtuke – įspūdingos sumos

Pirmą kartą lygos istorijoje daugiausia uždirbančių žaidėjų dešimtuke net devynios pavardės galės puikuotis bent trijų milijonų dolerių atlyginimu, praneša „Eurohoops“ vyr. redaktorius Aris Barkas.
Tvirtai įsitaisęs pirmoje vietoje – Tel Avivo „Hapoel“ naujokas Vasilije Micičius. 31-erių serbas paliko NBA ir prisijungė prie Izraelio komandos, kurioje gaus net 5,6 milijono JAV dolerių metinį atlyginimą. Iš viso per trejus metus V.Micičius Tel Avive uždirbs 14 milijonų dolerių.
Antroje vietoje – Eurolygos MVP praėjusį sezoną tapęs Atėnų „Panathinaikos“ gynėjas Kendrickas Nunnas, uždirbsiantis 5,3 milijonus dolerių. Trečioje – dukart šį apdovanojimą laimėjęs Pirėjo „Olympiacos“ žvaigždė Saša Vezenkovas.
Tolimesnėse sąrašo eilutėse – dar trys graikų klubų žaidėjai: „Olympiacos“ gynėjas Evanas Fournier (3,2 milijono) ir „Panathinaikos“ atstovai Mathias Lessortas (3,2 milijono) ir Kostas Sloukas (3,1 milijono).
Penktoje vietoje įsitaisęs yra iš Madrido „Real“ į Eurolygos naujokę „Dubai Basketball“ perėjęs bosnis Džananas Musa, savo naujajame klube uždirbsiantis 3,5 milijono dolerių.
Dėl skirtingų apmokestinimo procentų Europos šalyse A.Barkas žaidėjų uždirbamus pinigus išrikiavo JAV doleriais.
Visos žaidėjų gaunamos sumos pateikiamos pagal algą, gaunamą „į rankas“.
Brangiausių Eurolygos žaidėjų dešimtukas:
- Vasilije Micičius (Tel Avivo „Hapoel“, 5,6 milijono JAV dolerių)
- Kendrickas Nunnas (Atėnų „Panathinaikos“, 5,3 milijono)
- Saša Vezenkovas (Pirėjo „Olympiacos“, 4,1 milijono)
- Shane'as Larkinas (Stambulo „Anadolu Efes“, 3,75 milijono)
- Džananas Musa („Dubai Basketball“, 3,5 milijono)
- Evanas Fournier (Pirėjo „Olympiacos“, 3,2 milijono)
- Mathias Lessortas (Atėnų „Panathinaikos“, 3,2 milijono)
- Kostas Sloukas (Atėnų „Panathinaikos“, 3,1 milijono)
- Mike'as Jamesas („Monaco“, 3 milijonai)
- Edy Tavaresas (Madrido „Real“, 2,7 milijono) ir Elijah Bryantas (Tel Avivo „Hapoel“, 2,7 milijono)
EurolygaVasilije MicičiusAleksandras Vezenkovas
Rodyti daugiau žymių