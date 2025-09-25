T. Masiulis prakalbo apie „Žalgirio“ bangavimą ir ką Kaune gali atrasti M. Lo

„Manau, kad pirmoji pusė mums nusisekė. Gal kaip trenerį mane neramina tik tas mūsų bangavimas, – kalbėjo po antrosios pergalės LKL T.Masiulis. – Tačiau pats buvau žaidėjas, suprantu, kad būna lengvas atsipalaidavimas. Bet kaip treneriui norisi, jog žaistume iki galo ir tų bangavimų būtų kuo mažiau.
Bet šiaip, ką norėjome, tą įvykdėme. Visus žaidėjus norime pažinti ir kad jie susipažintų tarpusavyje. Dabar yra toks apsitrynimo momentas ir dirbame toliau.“
Apie mačą su „Šiauliais“ T. Masiulis kalbėjo ramiai: „Antrajame kėlinyje pakeitėme gynybą, agresyviau gynėmės. Prieš tai darėme paprastų klaidų, leidome jiems atakuoti per jų stipriąsias puses.
Gal ir dėl to negalėjome nulaužti jų. O antrajame kėlinyje solidžiai gynėmės ir pavyko įgyti pranašumą. Ko nepadarėme trečiame kėlinyje, tai gavome virš 10 iš 25 taškų nepadarydami pražangų ten, kur jas daryti reikėjo. Nesu labai patenkintas trečiu kėlinuku.“
– Šiandien įvyko Maodo Lo debiutas su žalia apranga. Kaip vertinate jo debiutą ir integraciją į komandą?
– Viskas puikiai. Matosi, kad jis daug krepšinio matęs, daug sistemų žino. Jam čia nieko naujo, noriai klauso. Iš akių galiu pasakyti, kad jis pasiruošęs ir duos mums daug naudos. Dėl to su juo ir pasirašėme kontraktą.
– Pirmas namų mačas. Ar buvo papildomo jauduliuko?
– Komandai gal. Kai kuriems žaidėjams tai buvo pirmosios rungtynės namuose. Bet tas namų jauduliukas – normalu, kai tik išeini į aikštelę, jis baigiasi.
– Prie „Šiaulių“ ekipos vairo – Darius Songaila. Esate buvę komandos draugais. Kiek smagu, kad tokie treneriai grįžta į Lietuvą?
– Smagu tikrai. Smagu už draugus, kad dirba mėgstama darbą. „Šiauliai“ surinkę įdomią komandą, reikia dar laiko jiems, bet šį sezoną jie daug ką nustebins, kai susižais ir įeis į ritmą.