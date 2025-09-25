Lrytas Premium prenumerata tik
Utenoje – netikėti pokyčiai: vienas žaidėjas keičiamas kitu

2025 m. rugsėjo 25 d. 11:52
Lrytas.lt
Pirmųjų klubo rungtynių „LKL, kurią remia Betsson“ dieną Utenos „Juventus“ paskelbė apie sudėties pokyčius.
Klubą palieka praėjusį sezoną Mažeikių „M Basket-Delamode“ žaidęs Šarūnas Valunta, kuris iki šiol kartu treniravosi su komanda.
Š.Valunta netgi buvo įtrauktas į LKL žaidėjų paraišką, nors Utenos klubas apie tai neskelbė. Gynėją komandoje keičia 22-ejų Mintautas Mockus.
„Dėkojame Šarūnui už darbą treniruočių procese ir linkime sėkmės toliau. Šį sezoną daugiau atsakomybės teks uteniškiui Titui – tikime, kad jo pastangos aikštelėje leis užsitarnauti svarbias minutes ir pradžiugins sirgalius“, – sakė „Juventus“ direktorius Rolandas Jarutis.
