Lietuvos diena
2025 m. rugsėjo 26 d. 13:40
A. Juškevičius karjerą tęs Kazachstano čempionų komandoje
2025 m. rugsėjo 26 d. 13:40
Lrytas.lt
Adas Juškevičius savo karjerą tęs „Astana“ ekipoje.
Praėjusiame sezone sezoną „Astanos“ ekipa triumfavo Kazachstano sezone.
36-erių krepšininkas prieš tai gynė Ostruvo „Stal“ ekipos garbę.
Lenkijos čempionate lietuvis fiksavo 13,4 taško, 2,2 atkovoto kamuolio, 3,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
