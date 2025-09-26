Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

A. Juškevičius karjerą tęs Kazachstano čempionų komandoje

2025 m. rugsėjo 26 d. 13:40
Lrytas.lt
Adas Juškevičius savo karjerą tęs „Astana“ ekipoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Praėjusiame sezone sezoną „Astanos“ ekipa triumfavo Kazachstano sezone.
36-erių krepšininkas prieš tai gynė Ostruvo „Stal“ ekipos garbę.
Lenkijos čempionate lietuvis fiksavo 13,4 taško, 2,2 atkovoto kamuolio, 3,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
AstanaKazachstano Astana

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.