Atskleistas Belgrado „Partizan“ biudžetas: pakilo daugiau nei trečdaliu

Po to, kai paskelbė apie suomių supertalento 18-mečio Miikka Muurineno prisijungimą, ekipos prezidentas Ostoja Mijailovičius atskleidė ir „Partizan“ šio sezono biudžetą. Jis šiemet sieks net 27 miijonus eurų.
„Susimokėjome už Eurolygos licenciją, pinigai tam buvo paimti iš klubo biudžeto. Priėmėme strateginį sprendimą biudžetą didinti 35 procentais, dabar jis siekia 27 milijonus eurų. Tokių klubų kaip „Hapoel“, „Dubai Basketball“ ir „Valencia“ atėjimas į Eurolygą visiškai sutrikdė rinką. Šiuo metu labai sunku rasti žaidėjų“, – teigė iš Čačako kilęs krepšinio funkcionierius.
Svarbi biudžeto dalis yra surenkama iš bilietų pardavimų. „Partizano“ mačai praėjusį sezoną buvo lankomiausi Eurolygoje, o kartais sirgalių kiekis Belgrado arenoje viršydavo ir 20 tūkstančių.
„Jeigu galėtume parduoti 30 tūkstančių bilietų, visus juos parduotume. Šiuo metu deramės su tarptautine finansine institucija dėl kontrakto pasirašymo, kas dar labiau stabilizuotų klubo finansus“, – vėliau pridėjo O.Mijailovičius.
Klubo tikslai – šešeštukas Eurolygoje ir Adrijos lygos titulas.
Palyginimui, praėjusį sezoną Kauno „Žalgiris“ pristatė 17,7 milijono eurų biudžetą. Nors klubas oficialios naujojo šiųmečio biudžeto prezentacijos dar nepaskelbė, spekuliuojama, kad Lietuvos komandos biudžetas dar labiau kils ir gali siekti ir 20 milijonų eurų.