Baskų taure džiaugėsi M. Normanto klubą įveikęs T. Sedekerskis su kompanija

B ilbao ekipos narys M.Normantas per 20 minučių pelnė 6 taškus (2/4 dvitaškiai, 0/1 tritaškiai, 2/3 baudos metimai), atkovojo 2 kamuolius, išprovokavo 3 pražangas ir surinko 7 naudingumo balus.
T.Sedekerskis dėl traumos nežaidė, tačiau kaip kapitonas atsiėmė taurę.
Vitorijos klubą traukė naujokas Hamidou Diallo, kurio sąskaitoje buvo 24 taškai (6/8 dvit., 1/1 trit., 9/13 baud.), 7 atkovoti kamuoliai ir 34 naudingumo balai.
Jam talkino Luka Šamaničius – 22 taškai, Markquisas Nowellas – 14 taškų.
Pralaimėjusiems Tryggvi Hlinasonas įmetė 15 taškų, Darrunas Hilliardas, Martinas Krampeljis ir Justinas Jaworskis po 14.
„Baskonia“ rugsėjo 30-ąją jau stos į pirmąją Eurolygos akistatą, kai namuose priims vivečempionę Pirėjo „Olympiakos“.
Tuo tarpu Bilbao ekipa šalies čempionato kovas pradės spalio 4 d. dvikova Malagoje.