D. Itoudis kalbėjo apie karą ir citavo Jėzų: „Blogiausias pasiruošimas, kokį tik esu turėjęs“

Tai buvo pirmosios rungtynės Vasilije Micičiui, vilkėjusiam „Hapoel“ marškinėlius pirmą kartą po to, kai vasarą pasirašė rekordinį kontraktą, pagal kurį uždirbs apie 6 milijonus JAV dolerių per sezoną. Buvęs žalgirietis ir Eurolygos MVP pelnė 18 taškų per beveik 29 žaidimo minutes ir surinko 17 naudingumo balų.
Dėl supertaurės taisyklių „Hapoel“ komanda galėjo registruoti tik penkis legionierius, dar šeši turėjo susitikimą stebėti iš šalies.
„Esame procese, turime 10 naujų žaidėjų. Negali sukurti chemijos, kurią turi kitos komandos, nes jos daug metų žaidžia kartu. Skautinau VTB Supertaurės mačus ir kalbėjausi su treneriais. Sakiau, kad jie turi būti laimingi, kad gali treniruoti tą pačią sudėtį ir ABA lygoje, ir Eurolygoje – jie neturi tiek pokyčių.
Bet, kaip Vasa [Micičius] sakė, einame rungtynės po rungtynių, situacija po situacijos. Neturime daug dienų pasiruošti kitam oponentui“, – po rungtynių surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo graikų treneris.
Iškart po to D.Itoudis buvo paklaustas, ar nejaučia nerimo dėl to, kad vis garsiau diskutuojama apie tai, kad Izraelio komandoms dėl Gazos ruože Izraelio taikomų veiksmų turėtų būti taikomos panašios sankcijos į tas, kurios dabar taikomos rusų klubams – išmetimas iš tarptautinių lygų.
Prieš metus Vilniuje apie vienijantį sportą kalbėjęs D.Itoudis išreiškė viltį, kad taip nenutiks.
„Turėčiau atsakinėti ne aš. Suprantu jūsų rūpestį ir klausimą. Kiti žmonės nusprendžia užbaninti sportininkus. Tai nieko neturi bendro su jokiu smurtu. Mes čia atstovaujame sportui ir išliekame vieningi. Tai – ne mano rankose, – teigė treneris. – Tikiuosi, kad bus koks nors sutarimas ir branda tarp tų, kurie priima sprendimus. Tikiuosi, kad „Maccabi“ ir „Hapoel“, ir Jeruzalės, ir moterų komandoms tai nenutiks ir jos rungsis varžybose.“
Citavo jis ir Jėzų Kristų.
„Noriu pasakyti, kad Jėzus Kristus sakė, kai žmonės buvo pasiruošę į jį ar Mariją mėtyti akmenis, kad pirmasis, nepadaręs nė vienos nuodėmės, tegul meta į jį akmenį. Aišku, visi išėjo. Neteiskite taip lengvai į viską žiūrėdami iš išorės.
Bet aš nesu politikas, tik krepšinio treneris. Mėgaujuosi dirbdamas su šitais vyrais, puikiai suprantame, kam atstovaujame ir kodėl esame čia – mūsų fanus, tradicijas, iššūkį prieš mus. Viskas kitaip negu kitoms komandoms – laimėjome Europos taurę, patekome į Eurolygą, norime ten išlikti. Kad tai padarytume, turime rodyti rezultatą – toks mūsų tikslas.“
Iki perimdamas „Hapoel“ vairą, graikas vadovavo Maskvos CSKA, Graikijos rinktinei ir Stambulo „Fenerbahce“. Konferencijos pabaigoje D.Itoudis pripažino, kad tai yra pats blogiausias pasiruošimo periodas jo karjeroje.
„Jeigu atvirai, čia – blogiausias pasiruošimas, kokį tik esu turėjęs. Ne todėl, kad žaidėjai neatiduoda savęs. Priešingai – jų pastangos ir koncentracija yra milžiniški. Penki izraeliečiai žaidė rinktinėje, žaidė Bruno [Caboclo] ir [Vasilije] Micičius. Nepasisekė, kad [Yamui] Madarui turėjo būti atlikta apendicito operacija. Pasiruošimas buvo nutrauktas jo viduryje. Dabar turime žaisti supertaurę, kurioje šeši legionieriai negali net žaisti. Negalėjome vykti į turnyrus, žaisti prieš stiprius oponentus, testuoti save.
Tikiuosi, kad už tai nesumokėsime kainos. Negalime užsiimti magija ir sakyti, kad „va, Vasa, dabar tu žaisi su šituo ir bus viskas gerai, tuo žaisi su tuo, tu – su tuo“. Viskam reikia treniruočių, rungtynių. Nežinau, ar buvo apie tai rašyta, bet kai gavome Supertaurės tvarkaraštį, paklausėme: „O kas, jei rinktinė žais dėl medalių? Jei Vasa žais dėl medalių, mes neturėsim 6 žaidėjų?“ „Taip.“
Keliu rankas į viršų, neturiu komentarų. Yra žmonių, kuriems lyga, jos tobulėjimas rūpi, pažįstu juos asmeniškai. Tikiuosi, kad ateityje viskas bus geriau, kad Izraelio komandos, atstovaujančios šaliai tarptautiniuose turnyruose, turės geresnius šansus treniruoti komandą, treneriai gaus progą treniruoti, o ne skaičiuoti.“
Dimitris ItoudisTel Avivo HapoelEurolyga
Rodyti daugiau žymių