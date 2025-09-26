Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Jonavos krepšinio klubas keičia pavadinimą

2025 m. rugsėjo 26 d. 12:05
Lrytas.lt
„Jonava Hipocredit“ – tokiu pavadinimu Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betsson, sezoną tęs jonaviečiai.
Daugiau nuotraukų (1)
„Mūsų įmonė gana nedidelė, bet kai sužinojome, kad „Jonava“ neteko ilgamečio pagrindinio rėmėjo, nusprendėme suremti pečius ir paremti klubą mums labai reikšminga biudžeto dalimi (šešiaženkle suma). Kas reiškia, jog kiekvienas mūsų klientas asmeniškai ženkliai prisideda prie klubo rėmimo. Jau ne pirmą sezoną tęsiasi mūsų draugystė su Jonavos krepšinio klubu, o nuo pat prisijungimo prie Lietuvos krepšinio lygos komanda atrodė konkurencinga ir siekianti maksimumo.
Komanda turi puikią fanų bazę, o miesto gyventojai myli krepšinį, tai pat kaip ir mūsų įmonės akcininkai bei kolektyvas. Visi dažnai lankomės rungtynėse ir karštai sergame už komandą, tad tą emociją norime perduoti ir savo klientams. Todėl su Jonavos klubu sutarėme, kad visi Hipocredit klientai kiekvieną sezoną galės gauti po 4 bilietus nemokamai apsilankyti modernioje Jonavos arenoje, kurioje šiemet iškeltas ir naujasis TV kubas.“ – kalbėjo Hipocredit akcininkas Gediminas Velička.
Jonavos klubo prezidentas pasidžiaugė, jog besitęsiantis bendradarbiavimas su „Hipocredit“ ženkliai prisidės prie komandos stabilios finansinės padėties, padės vystyti įvairius projektus už aikštelės ribų bei jau 3 metus ves abi puses į priekį. Praėjusį sezoną stipriausioje šalies krepšinio lygoje jonaviečiai likę ketvirti, šiemet pradeda naują etapą ir kartu su naujuoju pavadinimu sieks rašyti sėkmingą klubo istoriją.
Jonavos CBetJonavaLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.