Jonavos krepšinio klubas keičia pavadinimą

„Mūsų įmonė gana nedidelė, bet kai sužinojome, kad „Jonava“ neteko ilgamečio pagrindinio rėmėjo, nusprendėme suremti pečius ir paremti klubą mums labai reikšminga biudžeto dalimi (šešiaženkle suma). Kas reiškia, jog kiekvienas mūsų klientas asmeniškai ženkliai prisideda prie klubo rėmimo. Jau ne pirmą sezoną tęsiasi mūsų draugystė su Jonavos krepšinio klubu, o nuo pat prisijungimo prie Lietuvos krepšinio lygos komanda atrodė konkurencinga ir siekianti maksimumo.
Komanda turi puikią fanų bazę, o miesto gyventojai myli krepšinį, tai pat kaip ir mūsų įmonės akcininkai bei kolektyvas. Visi dažnai lankomės rungtynėse ir karštai sergame už komandą, tad tą emociją norime perduoti ir savo klientams. Todėl su Jonavos klubu sutarėme, kad visi Hipocredit klientai kiekvieną sezoną galės gauti po 4 bilietus nemokamai apsilankyti modernioje Jonavos arenoje, kurioje šiemet iškeltas ir naujasis TV kubas.“ – kalbėjo Hipocredit akcininkas Gediminas Velička.
Jonavos klubo prezidentas pasidžiaugė, jog besitęsiantis bendradarbiavimas su „Hipocredit“ ženkliai prisidės prie komandos stabilios finansinės padėties, padės vystyti įvairius projektus už aikštelės ribų bei jau 3 metus ves abi puses į priekį. Praėjusį sezoną stipriausioje šalies krepšinio lygoje jonaviečiai likę ketvirti, šiemet pradeda naują etapą ir kartu su naujuoju pavadinimu sieks rašyti sėkmingą klubo istoriją.