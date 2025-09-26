Lukas Lekavičius tempė AEK į priekį, tačiau į pergalę taurėje nenuvedė

Nuo suolo kilęs L.Lekavičius buvo antras pagal rezultatyvumą komandoje ir pelnė 14 taškų (2/5 dvit., 3/6 trit., 1/2 baud.). Lietuvis pridėjo 2 atkovotus kamuolius ir 5 išprovokuotas pražangas ir surinko 10 naudingumo balų.
Vienintelis kitas AEK krepšininkas, surinkęs dviženklį naudingumo balų kiekį buvo 24 taškus pelnęs Chrisas Silva (24 naud. b.).
Tuo tarpu M.Kuzminskui mačas nebuvo toks sėkmingas. 35-erių puolėjas per 17 minučių pelnė 7 taškus, atkovojo 2 kamuolius, bet triskart suklydo ir rungtynes baigė su 4 naudingumo balais.
Finale „Promitheas“ komandos lauks Pirėjo „Olympiacos“ komandos iššūkis.