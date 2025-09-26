Lrytas Premium prenumerata tik
SportasKrepšinis

Lukas Lekavičius tempė AEK į priekį, tačiau į pergalę taurėje nenuvedė

2025 m. rugsėjo 26 d. 21:26
Lrytas.lt
Luko Lekavičiaus ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujama Atėnų AEK komanda Graikijos supertaurės pusfinalyje krito prieš Patrų „Promitheas“ komandą 70:84 (14:24, 23:18, 18:19, 15:23).
Nuo suolo kilęs L.Lekavičius buvo antras pagal rezultatyvumą komandoje ir pelnė 14 taškų (2/5 dvit., 3/6 trit., 1/2 baud.). Lietuvis pridėjo 2 atkovotus kamuolius ir 5 išprovokuotas pražangas ir surinko 10 naudingumo balų.
Vienintelis kitas AEK krepšininkas, surinkęs dviženklį naudingumo balų kiekį buvo 24 taškus pelnęs Chrisas Silva (24 naud. b.).
Tuo tarpu M.Kuzminskui mačas nebuvo toks sėkmingas. 35-erių puolėjas per 17 minučių pelnė 7 taškus, atkovojo 2 kamuolius, bet triskart suklydo ir rungtynes baigė su 4 naudingumo balais.
Finale „Promitheas“ komandos lauks Pirėjo „Olympiacos“ komandos iššūkis.
