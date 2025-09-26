Nužudytam Ch. Kirkui – krepšinio memorialas Belgrade

Rugsėjo 25-osios, ketvirtadienio, rytą Serbijos sostinėje Socialinio stabilumo centro (serb. Centar za društvenu stabilnost) užsakymu ant vieno iš miesto sienų buvo nutapyta freska, kur Ch.Kirkas vilki krepšinio marškinėlius su „Illinois White Eagles“ vardu.
„Illinois White Eagles“ – Čikagoje įsteigta mėgėjų krepšinio komanda, kurioje rungtyniauja vien serbai. Joje kadaise rungtyniavo ir Ch.Kirkas, iš vietinių žaidėjų gavęs serbišką pravardę.
„Žaidžiau serbų krepšinio komandoje. Mano vardas buvo Ševa Kirkovičius. Nemeluoju – turiu maikę su vardu Kirkovič“, – vienoje iš tinklalaidžių yra sakęs Ch.Kirkas.
Primename, kad rugsėjo 10-ąją savo organizuojamo renginio metu Ch.Kirkas buvo nušautas. Jo atminimas buvo pagerbtas įvairiose sporto rungtynėse, o šią savaitę buvo surengtas ir atskiras renginys politiniam aktyvistui atminti, kuriame dalyvavo ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.