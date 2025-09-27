Lrytas Premium prenumerata tik
„Tofas“ su nuostabiu M. Blaževičiumi išrašė pirmąjį pralaimėjimą Š. Jasikevičiui

2025 m. rugsėjo 27 d. 23:23
Lrytas.lt
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ išvykoje 78:80 (18:18, 21:25, 22:15, 17:22) suklupo prieš Bursos „Tofas“ (1/0).
„Fenerbahce“ prasidėjus paskutinei minutei dar pirmavo 78:76, tačiau Yigitcano Saybiro metimas rezultatą lygino.
Šaro auklėtiniai nepasinaudojo proga pataikyti, o pusę sekundės atakai turėję šeimininkai sugebėjo suorganizuoti rezultatyvią ataką ir šventė pergalę.
Neabejotinas „Tofas“ lyderis buvo Marekas Blaževičius. Aukštaūgis surinko 21 tašką (9/11 dvit., 3/4 baud.), 5 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir 27 naudingumo balu.
Stambulo ekipoje išsiskyrė 24 taškus pelnęs ir 7 rezultatyvius perdavimus atlikęs naujokas Talenas Hortonas-Tuckeris.
