Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Geriausių NBA krepšininkų penketuke neatsirado vietos amerikiečiams

2025 m. rugsėjo 27 d. 20:21
Lrytas.lt
JAV žiniasklaidos gigantas ESPN paskelbė 10 geriausių kito sezono NBA krepšininkų, o ten dominuoja Europos krepšininkai.
Daugiau nuotraukų (4)
Tarp pirmų penkių geriausių krepšininkų neatsirado vietos amerikiečiams, o net keturi iš šių žaidėjų yra europiečiai.
Pirmoje vietoje liko Serbijos krepšinio žvaigždė ir Jono Valančiūno konkurentas Nikola Jokičius.
Už jo nugaros atsidūrė NBA čempionas, „Oklahoma City Thunder“ lyderis, kanadietis Shai Gilgeous-Alexanderis.
Trečioje-penktoje pozicijoje išsirikiavo europiečiai Luka Dončičius, Giannis Antetokounmpo ir Victoras Wembanyama.
Nuo 7 iki 9 vietos išsirikiavo JAV krepšinio legendos – Stephenas Curry, LeBronas Jamesas ir Kevinas Durantas. O jie atsidūrė tarp savo tautiečių Anthony Edwardso ir Jaleno Brunsono.
Domantas Sabonis šiame sąraše užėmė 34-ąją, Jonas Valančiūnas – 87-ąją vietą.
Nikola JokičiusShai Gilgeous-AlexanderisLuka Dončičius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.