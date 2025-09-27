Geriausių NBA krepšininkų penketuke neatsirado vietos amerikiečiams

Tarp pirmų penkių geriausių krepšininkų neatsirado vietos amerikiečiams, o net keturi iš šių žaidėjų yra europiečiai.
Pirmoje vietoje liko Serbijos krepšinio žvaigždė ir Jono Valančiūno konkurentas Nikola Jokičius.
Už jo nugaros atsidūrė NBA čempionas, „Oklahoma City Thunder“ lyderis, kanadietis Shai Gilgeous-Alexanderis.
Trečioje-penktoje pozicijoje išsirikiavo europiečiai Luka Dončičius, Giannis Antetokounmpo ir Victoras Wembanyama.
Nuo 7 iki 9 vietos išsirikiavo JAV krepšinio legendos – Stephenas Curry, LeBronas Jamesas ir Kevinas Durantas. O jie atsidūrė tarp savo tautiečių Anthony Edwardso ir Jaleno Brunsono.
Domantas Sabonis šiame sąraše užėmė 34-ąją, Jonas Valančiūnas – 87-ąją vietą.
