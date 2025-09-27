Savo tikslus puolime atskleidęs T. Masiulis: „Norime turėti daugiau galimybių puolime“

Kauniečiai LKL, kurią remia „Betsson“, išvykos rungtynėse 84:71 pranoko Klaipėdos „Neptūną“.
„Įtemptos rungtynės, mums prieš Eurolygos startą tikrai reikėjo tokių rungtynių. Žinojome, kad čia nėra lengva žaisti prie pilnos salės. „Neptūnas“gerai žaidžia, smagią komandą surinkę. Džiaugiamės, kad gynyboje pavyko padaryti tai, ką buvome suplanavę ir smagu išsivežti iš čia pergalę“, – teigė Kauno ekipos strategas T. Masiulis.
Kauniečių treneris taip pat kalbėjo apie savo norus komandiniame puolime. Nors jau ir dabar matosi, kad kamuolys juda itin daug tarp krepšininkų, T. Masiulis nori dar didesnio judėjimo.
„Noriu, kad dar daugiau judėtų kamuolys. Tai turi būti krepšinyje normalu. Kuo daugiau kamuolys juda, tuo sunkiau dengtis. Tai paprasta logika. Nenorime būti priklausomi nuo vieno žmogaus, nuo kelių žmonių. Norime turėti daugiau galimybių puolime. Ir žaidėjams yra daug maloniau žaisti, kai kamuolys juda, kai visi gauna jį pačiupinėti“, – savo norus paaiškino specialistas.
Taip pat treneris atskleidė, kodėl dažnai daro keitimus.
„Šiame lygyje labai sunku žaisti tokiu tempu 8 minute, – tvirtino T. Masiulis. – Tai geriau 4 minutes pažaidi, sėdi ir vėl eini. Jeigu norime palaikyti intensyvumą, turime daryti daugiau keitimų.“
Nugalėtojų ekipoje puikiai pasirodė Edgaras Ulanovas, kuris pelnė 20 taškų, išprovokavo 9 varžovų pražangas ir surinko 32 naudingumo balus.
„Tikrai sužaidė užtikrintai, to mes norime iš jo. Mes jį galime naudoti per kelias pozicijas, kad varžovai galvotų, kaip jį dengti. Jis išnaudojo savo šansus“, – kapitonui gerų žodžių negailėjo strategas.
Klaipėdos NeptūnasTomas MasiulisKauno Žalgiris
