SportasKrepšinis

19-mečio vedama „Valencia“ laimėjo Ispanijos supertaurę

2025 m. rugsėjo 28 d. 22:48
Lrytas.lt
Ispanijos supertaurės finale „Valencia Basket“ ekipa netikėtai parklupdė Madrido „Real“.
Daugiau nuotraukų (1)
19-mečio Sergio de Larrea vedamas Valensijos klubas šventė pergalę 98:94 (24:27, 27:17, 18:25, 29:25).
S.de Larrea per 19 minučių surinko 21 tašką (3/5 dvit., 2/2 trit., 9/10 baud.), 2 rezultatyvius perdavimus ir 23 naudingumo balus.
Pralaimėtojų ekipoje Mario Hezonja pelnė 19 taškų (3/4 dvit., 3/12 trit., 4/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų.
„Valencia Basket“: Sergio de Larrea 21, Kameronas Tayloras 17, Nate'as Reuversas 12.
„Real“: Mario Hezonja 19, Facundo Campazzo 18, Gabrielis Deckas 11.
Valencia BasketMadrido RealIspanijos supertaurė
