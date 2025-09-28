Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Auklėtinių nusiteikimu nusivylęs Š. Jasikevičius: „Galėčiau pasakyti ir daugiau“

2025 m. rugsėjo 28 d. 10:47
Lrytas.lt
Šarūnas Jasikevičius naująjį Turkijos krepšinio čempionato sezoną pradėjo pralaimėjimu ir iškart pasiuntė nepasitenkinimo žinutę auklėtiniams.
Lietuvio treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ 78:80 nusileido Mareko Blaževičiaus vedamai Bursos „Tofas“.
Po rungtynių strategas pareiškė, jog jo auklėtiniai pasitiko rungtynes su prastu nusiteikimu.
„Visų pirma, negaliu sakyti, kad į šias rungtynes ​​atėjome su tinkamu nusiteikimu. Ypač pradžioje, šeimininkai buvo fiziškai stipresni ir labiau motyvuoti. Tai patyrėme ir pasiruošimo laikotarpiu, ypatingai iš psichologijos pusės.
Antroje rungtynių pusėje atsitiesėme ir paskutinėmis minutėmis rungtynės galėjo pakrypti bet kuria linkme, bet šeimininkai laimėjo.
Galėčiau pasakyti ir daugiau, bet kol kas to pakanka sezono pradžiai“, – kalbėjo Š. Jasikevičius.
Trečiadienį Eurolygoje „Fenerbahce“ susitiks su „Paris Basketball“, o penktadienį su Stambulo „Fenerbahce“.
