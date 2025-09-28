Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

R. Giedraičio klubas apmaudžiai suklupo prieš „Real“

2025 m. rugsėjo 28 d. 11:10
Lrytas.lt
Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna“ Ispanijos supertaurės pusfinalyje 71:72 (17:18, 28:17, 15:20, 11:17) krito prieš Madrido „Real“.
Daugiau nuotraukų (1)
Madrido ekipai pergalingai buvo Gabrielio Decko baudos metimai likus žaisti 20 sekundžių.
Paskutinėje Tenerifės komandos atakoje likimas buvo patikėtas Jaime Fernandezui, tačiau jo metimas iš toli skriejo pro šalį.
R.Giedraitis per 24 minutes surinko 11 taškų (2/3 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 2 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą ir 12 naudingumo balų.
„La Laguna“: Giorgio Šermadini 23, Marcelinho Huertas 14, Rokas Giedraitis 11.
„Real“: Gabrielis Deckas ir Sergio Llullas po 12, Andreasas Felizas 10.
Finale „Real“ lauks akistata su „Valencia Basket“, kuri pusfinalyje 93:87 įveikė „Unicaja“ klubą.
Tenerifės IberostarMadrido RealRokas Giedraitis
Rodyti daugiau žymių

