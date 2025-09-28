Raminanti žinia iš „Neptūno“ – susižeidęs akrobatas rimtai nenukentėjo

Likus žaisti 6 minutės, rungtynes sutrikdė incidentas, nutikęs pertraukėlės metu, kuomet susižeidė triuką atlikęs parkūro ir akrobatikos „Oswa HD“.
Jis paliko aikštę ant neštuvų ir žaidimas tęsėsi po maždaug 10 minučių pertraukos.
Dar nešamas iš arenos „Oswa HD“ iškėlė rankas į viršų, simbolizuodamas, jog jam viskas gerai, o vėliau tai patvirtino ir pats Klaipėdos klubas.
„Nors kritimas rungtynių metu buvo bauginantis ir skaudus visiems susirinkusiems arenoje, vis dėlto Osvaldas patvirtino, kad viskas yra gerai!“, – skelbė „Neptūno“ klubas.
„Neptūnas“ pasidalino susirašinėjimu su triukus atlikusiu Osvaldu.
„Sveiki. Viskas gerai. Atsigausiu, judėsim į priekį. Važiuoju namo, tiesiog prasijungiau“, – rašė akrobatas.
Klaipėdos NeptūnasakrobatikaKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių