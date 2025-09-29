25 metų kelionė: kaip Lietuvos moksleivių krepšinio lyga augino šalies krepšinį?

Prieš ketvirtį amžiaus prasidėjęs projektas šiandien yra tapęs vienu esminių pamatų, ant kurio laikosi Lietuvos krepšinio ekosistema. Kartu tai bendruomenė, vienijanti mokyklas, trenerius, žaidėjus ir krepšinio mylėtojus visoje Lietuvoje.
MKL prezidentas Remigijus Lapinskas džiaugėsi lygos reikšme Lietuvos krepšinio bendruomenei: „Praeitis leidžia mums prisiminti, kaip viskas prasidėjo, ir pajusti dėkingumą tiems, kurie tikėjo, kūrė ir augino lygą. Ji – mūsų istorijų sandėlis, iš kurio semiamės stiprybės ir išminties, kad galėtume žengti toliau. Minėdami 25 metų jubiliejų, suprantame, jog ši sukaktis – ne tik proga atsigręžti į nueitą kelią, bet ir įsipareigojimas auginti naujas talentų kartas. Lietuvos moksleivių krepšinio lyga ir toliau sieks įkvėpti jaunimą bei stiprinti šalies krepšinio ateitį.“
25-eri metai vertės kūrimo Lietuvos krepšiniui
Per 25 gyvavimo metus Lietuvos moksleivių krepšinio lyga (MKL) iš nedidelio projekto išaugo į vieną svarbiausių šalies krepšinio atramų. Jei pirmajame, 2001–2002 m., sezone varžėsi vos 51 komanda, tai šiandien, 2025–2026 m. sezone, pergalių sieks jau beveik 500 komandų, kone 7000 moksleivių, kuriuos ugdys net 270 trenerių.
Per šiuos metus išaugo ir čempionatų skaičius – nuo 14 iki 27, o nuo 2022–2023 m. sezono atsirado ir naujas formatas – 3×3 krepšinis, kurį sudaro dar 8 čempionatai. Šie skaičiai puikiai iliustruoja, kokį įspūdingą kelią per ketvirtį amžiaus nuėjo MKL.
MKL atidarymas įvyko 2001 m. spalio 11 d. „Šarūno“ viešbutyje Vilniuje. Ten pat pasirašyta ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis su „Kraft Foods Lietuva“, tapusia generaline lygos rėmėja.
Nuo pirmojo sezono lygos globėju tapo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, o pirmuoju lygos direktoriumi tapo Darius Sarkanas.
MKL lygai taip pat vadovavo ir ją kartu su savo komandomis augino Dainius Čiuprinskas, Martynas Račkauskas ir Irmantas Birbalas. Nuo 2021 m. lygai vadovauja Petras Aleksonis.
Pirmajame MKL U18 čempionate triumfavo Vilniaus krepšinio mokyklos (VKM) trenerės Onos Dindaitės auklėtiniai. Čempionų komandoje žaidė tokie žinomi krepšininkai kaip Antanas Kavaliauskas ir Stepas Babrauskas.
Finalo ketverte taip pat dalyvavo Š. Marčiulionio, Klaipėdos ir Šiaulių krepšininkai, o Martynas Mažeika ir Marius Prekevičius pateko tarp naudingiausių krepšininkų.
Tuo metu pirmajame U18 merginų čempionate titulu džiaugėsi Marijampolės krepšininkės, o naudingiausia žaidėja tapo Eglė Šulčiūtė.
MKL – laiko patikrinta Lietuvos talentų kalvė
MKL čempionatuose be jau minėtų krepšininkų augo ir grūdinosi Linas Kleiza, Jonas Mačiulis, Mantas Kalnietis, Paulius Jankūnas, Martynas Pocius, Jonas Valančiūnas, Donatas Motiejūnas, Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevičius, Marius Grigonis, Lukas Lekavičius, Rokas Jokubaitis, Margiris Normantas, Gytis Radzevičius, Mindaugas Girdžiūnas ir daugelis kitų ryškiausių žvaigždžių.
MKL suteikta platforma puikiai pasinaudojo ir būsimos Lietuvos moterų krepšinio žvaigždės – Gintarė Petronytė, Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst, Gabrielė Šulskė, Giedrė Labuckienė, Eglė Šventoraitė, Laura Juškaitė, Gabija Meškonytė, Justė Jocytė.
Vien per pastarąjį penkmetį MKL į didžiąsias krepšinio arenas išlydėjo tokius krepšininkus kaip Ąžuolas Tubelis, Deividas Sirvydis, Augustas Marčiulionis, Paulius Murauskas, Motiejus Krivas, Ignas Sargiūnas, Kasparas Jakučionis, Dovydas Buika ir kitus.
Tarp merginų naujųjų žvaigždžių taip pat netrūksta – dar visai neseniai savo mokyklų garbę MKL čempionatuose gynė tokios krepšininkės kaip Danielė Paunksnytė, Justina Miknaitė, Eglė Zabotkaitė, Miglė ir Eglė Kisarauskaitės, Dalia Donskichytė, Audronė Zdanevičiūtė ir daugelis kitų.
MKL čempionatuose savo trenerio kelią pradėjo ir jaunuosius krepšininkus ugdė Kazys Maksvytis, Giedrius Žibėnas, Marius Kiltinavičius, Mindaugas Noreika, Egidijus Ženevičius, Tomas Purlys, Edvinas Justa, Andrius Šležas, Gintaras Razutis, Gintautas Regina, Ramunė Kumpienė, Lina Dambrauskaitė, Lina Brazdeikytė, Ina Revinskienė, Diliara Velišajeva, Sandra Linkevičienė ir daugelis kitų aukštos kvalifikacijos krepšinio specialistų.
MKL vadovas P. Aleksonis, pasitikdamas jubiliejinį sezoną, išreiškė padėką lygos partneriams, treneriams ir krepšininkų tėveliams: „Lyga sėkmingai gyvuoja tik dėl bendro visos bendruomenės indėlio – žaidėjų, trenerių, sirgalių, partnerių ir tėvelių. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie tiki jaunimo galimybėmis ir padeda kurti sąlygas jiems augti bei siekti aukštumų.
Linkime moksleiviams sėkmingo sezono – išlikti sveikiems, kryptingai dirbti, džiaugtis žaidimu ir patirti gražiausias pergales.
Didžiuojamės tuo, ką kartu nuveikėme per 25 metus, ir su įkvėpimu žengiame į jubiliejinį sezoną.“