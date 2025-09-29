Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Buvęs žalgirietis atvedė „Olimpia“ į Supertaurės olimpą

2025 m. rugsėjo 29 d. 07:19
Lrytas.lt
Milano „Olimpia“ ekipa jau turi vieną trofėjų. Ilgamečio komandos stratego Ettore Messinos vedamas klubas be didesnio vargo 90:76 (28:24, 19:20, 22:11, 21:21) patiesė Brešos „Germani“ ir iškovojo Italijos Supertaurę.
Į pergalę Milano klubą vedė buvęs Kauno „Žalgirio“ žaidėjas Joshas Nebo. Vidurio puolėjas per 23 minutes pelnė 18 taškų (7/9 dvit., 4/4 baud.) ir atsikovojo 7 kamuolius.
Lorenzo Brownas mače atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir pasiekė naują Supertaurės rekordą.
„Olimpia“: Joshas Nebo 18, Quinnas Ellisas 12, Zachas LeDay'us ir Giampaolo Ricci po 11, Shavonas Shieldsas 10, Lorenzo Brownas 8 (11 rez. perd.).
„Germani“: Jasonas Burnellas ir C.J. Massinburgas po 14, Nikola Ivanovičius 12, Amedeo Della Valle 10.
