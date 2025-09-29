Buvęs žalgirietis atvedė „Olimpia“ į Supertaurės olimpą

Į pergalę Milano klubą vedė buvęs Kauno „Žalgirio“ žaidėjas Joshas Nebo. Vidurio puolėjas per 23 minutes pelnė 18 taškų (7/9 dvit., 4/4 baud.) ir atsikovojo 7 kamuolius.
Lorenzo Brownas mače atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir pasiekė naują Supertaurės rekordą.
„Olimpia“: Joshas Nebo 18, Quinnas Ellisas 12, Zachas LeDay'us ir Giampaolo Ricci po 11, Shavonas Shieldsas 10, Lorenzo Brownas 8 (11 rez. perd.).
„Germani“: Jasonas Burnellas ir C.J. Massinburgas po 14, Nikola Ivanovičius 12, Amedeo Della Valle 10.