Denverio žurnalistams prisistatęs J. Valančiūnas: „Jei nebūčiau laimingas, nebūčiau čia“

Vasarą Lietuvos rinktinės kapitonas po išmainymo iš „Sacramento Kings“ į „Denver Nuggets“ priėmė netikėtą sprendimą ir nusprendė keltis į Atėnų „Panathinaikos“.
Visgi tokį lietuvio ėjimą užprotestavo Denverio ekipa, atkreipdama dėmesį į tai, jog J.Valančiūnas turi galiojantį kontraktą ir aukštaūgis pasiliko NBA lygoje.
JV sako, jog tai reikia palikti praeityje, o jis pats jaučiasi laimingas.
„Esu laimingas ir jaučiuosi komfortabiliai čia. Jei nebūčiau laimingas, nebūčiau čia. Kas buvo praeityje, tą ten ir reikia palikti. Dabar mes turime ateitį. Visi turime savo darbus, kad mūsų ateitį paversti šviesesne“, – kalbėjo J.Valančiūnas.
Vasaros pabaigą ir rudens pradžią J.Valančiūnas paskyrė žaidimui „Eurobasket 2025“ kartu su Lietuvos rinktine. Nacionalinės komandos kapitonas patikino, jog tai jam tik padėjo.
„Turėjau 2 laisvas savaites, jų pilnai pakako atsigauti. Dabar jaučiuosi būdamas geresnėje formoje, nei būčiau turėjęs laisvą vasarą. Žaidžiau konkurencingame turnyre, su kūnu viskas gerai ir esu pasiruošęs judėti į priekį“, – teigė JV.
Pasak daugelio apžvalgininkų, „Nuggets“ yra vieni pagrindinių kandidatų laimėti NBA lygą, o tai Joną labiausiai ir motyvuoja.
„Labiausiai mane džiugina galimybė laimėti, – pareiškė lietuvis. – Man nereikia niekieno įtikinėti ar prieš kažką pasirodyti. Aš noriu daryti viską, kad taptume čempionais. Darysiu viską, kad ir koks mano vaidmuo bus. Turime puikią galimybę.“
Lietuviui komandoje nusimato antraplanis vaidmuo, kadangi jo pozicijoje žais ir vienas geriausių planetos krepšininkų – Nikola Jokičius.
Visgi J.Valančiūnas tikina, kad titulus laimi ne vienas žaidėjas, o visa komanda.
„Aš ketinu stengtis žaisti taip, kad laimėtume daugiau rungtynių bei bet kada anksčiau. Manau, turime puikią galimybę kautis aukščiausiame lygyje.
Rytoj prasideda treniruočių stovykla ir reikia padaryti daug darbo. Turime individualiai stiprius vaikinus ir manau galime tapti stiprūs kaip komanda, nes mano nuomone laimi komanda. Čia nėra individualus sportas. Reikia susikurti chemiją“, – kalbėjo JV.
