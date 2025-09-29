E. Ulanovas nori, kad konfliktas tarp fanų ir komandos baigtųsi: „Jaučiasi, nemeluosiu“

Ekipos kapitonas pripažino – kol kas jam komandoje lengviau nei kitiems dėl to, jog naujojo vyr. trenerio Tomo Masiulio braižą jis pažįsta geriau nei kiti dar nuo Šarūno Jasikevičiaus darbo „Žalgiryje“ laikų. Naujoje sistemoje E.Ulanovas žymiai dažniau žais ir sau kiek parankesnėje lengvojo krašto pozicijoje, kurioje praleido ir didžiąją savo karjeros dalį.
„Kad trečiu žaidžiu, šiek tiek buvau pamiršęs. Pernai beveik nežaidžiau, bet šiemet vėl visai smagu grįžti į ten“, – per atvirą komandos treneruotę sakė 33-ejų puolėjas.
Be sezono starto dabar, ko gero, viena aktualiausių temų, supančių komandą yra jos ištikimiausių fanų „Green White Boys“ boikotas ir atsisakymas palaikyti komandą jos rungtynėse tiek namie, tiek išvykoje.
Fanai savo sprendimą aiškino daugeliu veiksnių, be tik Ąžuolo Tubelio pasirašymu, dėl kurio buvo kilusios aistros vasaros pradžioje.
„Jaučiasi, nemeluosiu. Kad ir išvykoje žaidėm du kartus, tai tikrai jaučiasi, kad jų nėra, nes realiai jie ir išvykoje girdisi, ir girdisi gerai“, – komentavo E.Ulanovas.
Apie T.Masiulio sistemos panašumus į Šarūno Jasikevičiaus, sezono prognozes ir grįžimą prie kitokio krepšinio – E.Ulanovo mintys prieš Eurolygos startą.
– Kokios nuotaikos prieš sezono startą, koks komandos pasiruošimas?
– Trumpas, mažai laiko. Ne visų žaidėjų sulaukėm, kada norim. Verčiamės, kaip išeina. Turėjom tris rungtynes Lietuvoj, kurias naudojom, sakykim, pasiruošimui Eurolygai. Buvo ir geresnių, ir blogesnių momentų. Kaip ir daugelis Eurolygos komandų ieškome to savo žaidimo.
– Trys naujos komandos Eurolygoje, kaip tai apsunkina pasiruošimą?
– Apsunkina. Tvarkaraštis, matome, šiemet dar kitoks. Pradedam sezoną su dviguba savaite, laukia daug iššūkių. Reikia ruoštis.
– Komandoje naujas treneris. Kaip sekasi su juo?
– Viskas gerai. Kai laimi – turim tris iš trijų, viskas gerai. Sezonas sudėtingas, neišvengs visos komandos ir pralaimėjimų, ir prastesnių momentų. Tada turėsim dirbti visi kartu, vienas kitas padėti ir palaikyti vieni kitus.
– Turėjai nuostabias rungtynes Klaipėdoje. Kaip tai siejasi su tuo, kad slenkiesi žaisti į trečią poziciją?
– Nežinau, gal labiau, kad sistemą kažkiek geriau žinau nei kiti – gal čia labiau pranašumas šiomis dienomis. Kad trečiu žaidžiu, šiek tiek buvau pamiršęs. Pernai beveik nežaidžiau, bet šiemet vėl visai smagu grįžti į ten. Bet sakau – būna tokių dienų, žaidi daugiau trečiu, tai galvoji, kad geriau ketvirtu, kai žaidi ketvirtu, galvoji, kad geriau trečiu. Nenoriu kažkaip per daug apie tai galvoti, tiesiog džiaugiuos, kad galiu padėti komandai ir kad dar esu svarbus.
– Ar galima sutikti, kad „Žalgiris“ grįžta prie pranašumų krepšinio?
– Galima sutikti, taip. Tikrai daug akcentuojama, yra tų dalykų. Planas yra tam tikromis atkarpomis kažką atakuoti ir panašiai. Tikrai bus ir tokio krepšinio.
– Pats asmeniškai žymiai daugiau centruoji. Kiek tai buvo išlikę nuo praeitų metų ir kiek reikėjo tai prisiminti?
– Čia turbūt jau nepamirštamas dalykas. Kai tiek metų žaidi, tai sunku ir pamiršt kažkaip. Traukia prie to ūselio toj pusėj dažniausiai. Tikriausiai šitą dalyką esu labiausiai ištobulinęs, išmokęs, pagrindinis mano žaidimo aspektas. Gerai, kad treneris ten mato pranašumus ir naudą komandai.
– Pats esi matęs daug „Žalgirio“ sudėčių. Su kuo siejasi ši sudėtis?
– Labai sunku dar tikrai dabar pasakyti, esame ieškojimų kelyje. Didelė rotacija, ką jau kalbėt, kai Dovis Giedraitis dar prisijungs. Tikrai dar ieško treneriai gerų penketų, gerų situacijų, kas su kuo gali geriau žaisti, kaip jausis ir panašiai. Kitas iššūkis – kaip komandą išlaikyti viename ritme, ką ir kalbėjo treneris, kad bangavimų daug. Daug žaidėjų, daug naujų žaidėjų, daug rotacijos, tai labai sunku išvengti to. Ties tuo ir dirbsim, kad tą didelę rotaciją išnaudotume kuo optimaliau.
– Aktyviausi komandos fanai dabar nepalaiko jūsų rungtynėse. Ar liūdna dėl sirgalių?
– Paprasčiausiai laukiam sugrįžtant. Jaučiasi, nemeluosiu. Kad ir išvykoje žaidėm du kartus, tai tikrai jaučiasi, kad jų nėra, nes realiai jie ir išvykoje girdisi, ir girdisi gerai.
– Ar pačiam aiškios to boikoto priežastys?
– Kiek žinau, kiti komandos atstovai daro susitikimus, kalbasi. Kiek aš pats bendravau, maksimali pagarba iš jų žaidėjams ir iš žaidėjų jiems. Kaip žaidėjai, mes laukiam jų sugrįžtant. Kiek aš kalbėjau su jais, jie sakė, kad žaidėjai čia su niekuo nesusiję.
– Kas labiausiai krenta į akis Masiulio sistemoje? Ar tai yra ramiausias treneris, su kokiu yra tekę dirbti?
– Taip, ramus treneris, bet tikrai skiriame daug laiko klaidų taisymui, analizei. Jeigu klaidos kartojasi, nesvarbu, kokios statuso žaidėjas, labai aiškiai ir atitinkamu būdu paaiškinama, kaip tų klaidų daugaiu nekartot. Ta ramybė gali atrodyti iš šono, kad labai ramus, bet turim susirinkimus ir tikrai viskas aiškiai visiems yra sukomunikuojama.
– Kiek komandoje yra derinių, ar jie specifiniai? Ar kartojasi Šarūno Jasikevičiaus deriniai?
– Labai daug, žinokit, panašių daug tų situacijų žaidžiam, ne tik su Šarūnu. Lyginant su daug trenerių, labai daug panašių kartojasi. Realiai šiais laikais daug skiriama dėmesio kažkokiems tai akcentams, kažkurį žaidėją atakuot ar turėt kokį derinį turėti prieš kokią gynybą. Kažko naujo labai daug neprigalvosi, svarbiausia atsirinkti tam tikru momentu ir tam tikrą laiką.
– „Žalgiriui“ kitų žaidėjų, komentatorių yra prognozuojama 12-14 vieta. Ar logiška yra tokia prognozė?
– Manau, visada yra laikas prognozuoti. Prognozuojame prieš sezoną, prognozuosim vidury sezono. Dabar sunku kažką pasakyt. Net neabejoju, kad visos komandos dar nėra savo geriausiam lygyje, ypač šiemet po vėlyvo čempionato, ypač tos komandos, kur vėlai sulaukė žaidėjų ar vėlai susikomplektavo. Dabar prognozuoti išvis kažką labai yra sudėtinga. Taip, matom komandas, kokie pirkiniai, biudžetai, visa kita. Vis tiek nesinori niekam užtikrinti garantuotos vietos aukštumose.
– Ar smarkiai jaučiasi Europos čempionate žaidusių žaidėjų forma nuo tų, kurie ten nedalyvavo?
– Kas žaidė čempionate, jie formą turi gerą. Jie visą vasarą dirbo ir yra pasiruošę. Kitas dalykas – ką tu žaidi vasarą vieną sistemą ir po to per kelias treniruotes turi greitai pereiti į kitą sistemą. Įpročius, kuriuos darei visą vasarą, pakeisti per kelias dienas nėra lengva.
– Ar nustebino kas nors iš naujokų?
– Visi matyti, visi žinomi. Stebuklų niekas nedaro, visi nori kuo greičiau save įtraukti į komandą.
– Eurolyga šiandien paskelbė, kad už flopinimą nebebus dalinami įspėjimai ir bus iškart skiriama techninė pražanga. Kas iš komandos galėtų dėl to nukentėti labiausiai?
– Manau, bus ne vienas, kuris nukentės ne tik iš mūsų komandos. Viskas gerai.
Edgaras Ulanovas
