Krepšinio šventė prasideda – naujas Eurolygos sezonas jau rytoj

Šį sezoną bus gausu ir daugiau lietuviškų akcentų. Patekti bent į įkrintamąsias varžybas sieks Kauno „Žalgiris“ su naujuoju treneriu Tomu Masiuliu. Atėnų „Panathinaikos“ klube toliau rungtyniaus nugaros traumą išsigydęs Marius Grigonis. Ši komanda neslepia ambicijų susigrąžinti Eurolygos čempionės karūną. Vitorijos „Baskonia“ garbę vėl gins Tadas Sedekerskis. Kai išsigydys traumą, Miuncheno „Bayern“ aprangą apsivilks Rokas Jokubaitis. „Monaco“ sudėtyje liko Donatas Motiejūnas.
Eurolygoje vėl bus galima išvysti gausų būrį žvaigždžių. Į Europą grįžo Serbijos krepšinio pažiba Vasilije Micičius. Jis „Hapoel“ gretose per sezoną uždirbs net 6 milijonus JAV dolerių. Gynėjas bus geriausiai apmokamas Eurolygos krepšininkas.
Elitinėje žemyno lygoje neliko „ant popieriaus“ silpnų komandų, tokių kaip pastaruosius keletą metų buvo Berlyno ALBA. Intrigą didina ir tai, kad nėra vieno aiškaus turnyro favorito. Daugelis specialistų mano, kad „Hapoel“ yra pajėgus pakovoti dėl vietos finalo ketverte. Tarp favoritų taip pat minimi „Panathinaikos“, „Olympiacos“, „Fenerbahče“, „Monaco“, dar vienas kitas klubas.
Jau pirmoji Eurolygos savaitė bus dviguba. Laukia daug dėmesio vertų dvikovų. Turnyro debiutantas „Hapoel“ kovos su „Barcelona“ ir „Anadolu Efes“. „Panathinaikos“ klubas, į kurį iš Paryžiaus ekipos perėjo Eurolygos „greituolis“ TJ. Shortsas, išbandys jėgas su „Bayern“ ir „Barcelona“.
Didžiulį susidomėjimą kelia „Žalgirio“ ir „Fenerbahče“ akistata. T. Masiulis bandys pergudrauti savo draugą ir „mokytoją“ Š. Jasikevičių, kurio komandoje praleido daug metų.
