Lietuvos kurčiųjų vyrų čempionų karūna apgynė Kauno „Tyla“

Rolando Rakučio ir Algirdo Jurkšos vadovaujami krepšininkai lemiamoje kovoje, po nuožmiausio mūšio, 68:65 (17:16, 12:11, 16:13, 23:25) įveikė nuolatinius pagrindinius konkurentus – Vilniaus „Gesto“ žaidėjus.
Nugalėtojų gretose rezultatyvumu išsiskyrė Laurynas Sankauskas, pelnęs 20 taškų, ir Deivis Gindrūnas – 15. Sostinės ekipą į priekį tempė trijulė: Benas Šimanauskas – 19 taškų, Gediminas Žukas – 15, Laurynas Pumputis – 14.
Mačas dėl aukso vyko permainingai – į priekį iššokdavo tai viena, tai kita komanda. Lemiamu metu sėkmė labiau šypsojosi kauniečiams. Paskutinės atakos metu Vilniaus krepšininkai galėjo išlyginti rezultatą, tačiau šeimininkai jiems neleido sukurti progos metimui.
Praėjusiais metais „Tyla“ finale įveikė „Gestą“ 74:54, tad šįmet sulaukta tikros dramos, kuri papuoštų bet kurias tarptautines varžybas.
Bronzos medalius pirmą kartą iškovojo Lietuvos jaunimo iki 21 metų (U-21) rinktinė, susitikime dėl 3-iosios vietos, 64:48 (13:11, 15:15, 22:14, 14:8) nugalėjusi Panevėžio „Vėją“.
Tarp jaunuolių rezultatyviausiai rungtyniavo Kajus Šimanauskas – 17, tarp panevėžiečių – broliai Kristapas (15) ir Sandis (14) Kikurai.
Pirmąją dieną vykusiose pusfinalių rungtynėse intrigų nesulaukta. „Tyla“ sutriuškino „Vėją“ 82:35 (12:6, 33:7, 14:15, 23:7), tiek tiek taškų pelnęs „Gestas“ – Lietuvos jaunimo rinktinę 82:55 (15:24, 17:15, 16:17, 7:26).
Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis strategas R. Rakutis į čempionato kovas žvelgė giliau – stebėjo kandidatų į deflimpines vasaros žaidynes (prilygstančias girdinčiųjų olimpinėms žaidynėms), rungtyniavimą.
Svarbiausias žmonių su klausos negalia ketverių metų sporto ciklo įvykis Japonijoje laukiamas lapkričio 15 d. Lietuviai į Tokijų skris susigrąžinti deflimpinių čempionų titulą, nes pastarosiose kurčiųjų vasaros žaidynėse Brazilijoje jie liko šešti.