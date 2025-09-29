Lrytas Premium prenumerata tik
Sportas Krepšinis

Prieš Eurolygos startą – taisyklių pasikeitimai, kurie gali kirsti tiek treneriams, tiek ir žaidėjams

2025 m. rugsėjo 29 d. 14:00

Naujojo Eurolygos sezono išvakarėse turnyro organizatoriai paskelbė apie kelių taisyklių pakeitimus ir korekcijas. Šie pakeitimai padės sėkmingiau teisėjams reaguoti į situacijas aikštėje ir prie jos. Tačiau vis dar lieka klausimas, ar dėl papildomų taisyklių traktavimo nebus ilginamos rungtynės, kurios ir taip pastaruoju metu dėl peržiūrų tampa itin ilgos.
Pirmasis pasikeitimas: teisėjai nebeskelbs įspėjimų žaidėjams ar treneriams prieš skirdami techninę pražangą už nesportišką elgesį ar nusižengimo imitaciją. Įspėjimai išliks tik vilkinant žaidimo laiką, rankos mojavimą prieš metiką ir metiko dėmesio blaškymą šaukiant, trypiant ar plojant artimoje aplinkoje.
Antroji pakoreguota taisyklė: treneriai bus automatiškai diskvalifikuoti, jei jie arba bet kuris kitas registruotas komandos narys, esantis ant atsarginių suolo, įeis į aikštelę greito varžovų puolimo metu.
Jei treneris ar komandos narys, esantis ant suolo, trukdo greitam varžovų puolimui bėgdamas palei šoninę liniją arba pernelyg protestuodamas ar neva nevalingai užkirsdamas puolančiajam bėgimo kėlią, teisėjai skirs techninę ar net diskvalifikacinę pražangą pasibaigus tai atakai.
Eurolyga taip pat įvedė naujų situacijų segmentus, per kuriuos galima bus naudoti vaizdo peržiūros sistemą.
Jei manoma ir siekiama išsiaiškinti, ar buvo pažeista aštuonių sekundžių perėjimo iš vienos aikštės zonos į kitą taisyklė, dabar teisėjai galės peržiūrėti vaizdo pakartojimą per paskutiniąsias dvi ketvirtojo kėlinio minutes bei pratęsimą. Treneriai galės ginčyti tokius pažeidimus bet kuriuo rungtynių metu, jei buvo fiksuojamas aštuonių sekundžių pažeidimas.
Taip pat teisėjai dabar galės patikrinti, kuriam žaidėjui buvo skirta asmeninė pražanga. Teisėjai galės naudoti vaizdo įrašo sistemą, kad patvirtintų pražangą padariusio žaidėjo tapatybę, jei bet kuriuo rungtynių metu įsivėlė klaida. Treneriai negalės ginčyti pražangos padariusio žaidėjo tapatybės.
Eurolygos sezonas startuoja jau antradienį, rugsėjo 30-ąją.
