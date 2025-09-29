Sužinojo, kada FIBA ​​​​suspenduotų Izraelio komandas

„Dabartinės situacijos realybė yra tokia, kad FIBA ir toliau naudojasi IOC palaikymu ir laikosi olimpinio komiteto principų bei rekomendacijų, todėl šiuo klausimu nėra jokių pokyčių.
Todėl šiuo metu Izraelio sportininkams ar Izraelio komandoms netaikomi jokie apribojimai ir nebus taikomi, jei neatsiras papildomų sprendimų“, – laikraščiui „Mundo Deportivo“ sakė vienas iš FIBA organizacijos šaltinių.
Stipriausias klubinis krepšinio turnyras – Eurolyga taip pat neplanuoja suspenduoti Izraelio klubų.
„Kaip ir anksčiau, Eurolyga aktyviai imsis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų visų savo renginių dalyvių saugumą, ir laikysis visų pateiktų politinių sprendimų, priimtų tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu“, – rašoma Eurolygos pranešime.
Rugsėjį pasirodė pranešimų, kad aštuoni Jungtinių Tautų (JT) nepriklausomos komisijos ekspertai prašo UEFA ir FIFA uždrausti Izraelio klubams ir komandoms dalyvauti turnyruose, kuriuos globoja šios organizacijos.
Tačiau jokių papildomų sprendimų tiek futbolo organizacijos, tiek ir Jungtinės Tautos nepriėmė, o planuotas FIFA klausimo aptarimas dėl Izraelio dalyvavimo varžybose rugsėjo 23-iąją apskritai buvo išbrauktas iš posėdžio dienotvarkės.