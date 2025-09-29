T. Masiulis juokavo apie Šarą: „Viską papasakoja, kas traumuoti, kas netraumuoti, kaip žais“

Su komanda šiuo metu vis dar negali sportuoti Dovydas Giedraitis, kiti žaidėjai aktyviai pluša besiruošdami artėjančiam sezonui tarptautinėje arenoje.
„Trūksta kaip visą laiką – laiko. Trūksta susižaidimo, supratimo vienas kito, nes esame nauja komanda, naujas trenerių kolektyvas“ , – per atvirą komandos treniruotę pripažino treneris.
Žalgiriečių jau pirmajame mače išvykoje lauks Eurolygos finalininkų „Monaco“ iššūkis. T.Masiulis – naujas veidas Eurolygoje, didžioji dauguma Europos krepšinio fanų jo braižą išvys pirmą kartą karjeroje. Ar tai labiau pliusas ar minusas, treneris nedrįso vertinti.
Visgi jo sistemą geriausiai pažinos pirmasis oponentas Kauno „Žalgirio arenoje“ – Šarūnas Jasikevičius ir jo treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ ekipa, kurioje ne vieną sezoną asistentu ir dirbo T.Masiulis.
„Viską papasakoja, kas traumuoti, kas netraumuoti, kaip žais, papasakoja tikrai“, – apie Šarą juokavo T.Masiulis, vėliau pripažinęs, kad akistatos būtent su juo ir laukia labiausiai iš visų Eurolygos trenerių.
Interviu metu trenerį nustebino ir vienas klausimas, kuomet jo buvo pasiteirauta apie pergales.
– Jau poryt laukia pirmosios rungtynės, kaip esate pasiruošę, kaip esate nusiteikę?
– Tos aplinkybės, kuriam turėjom, kad žaidėjų nebuvo kažkiek, bet manau, kad esame pagal tas aplinkybes pasiruošę gerai, tikim savo komanda ir laukiam sezono pradžios.
– Trys pirmos LKL rungtynės. Kiek jos padėjo sulipdyti komandą ir kiek dar toli esate nuo optimalaus žaidimo?
– Manau, kad visos komandos dar bus toli nuo to žaidimo, nes sezono pradžia, neseniai susirinkę. Su kiekvienom rungtynėm LKL norėjome kažką pasiimti iš tų rungtynių. Iš kiekvienų, man atrodo, pasiėmėm. Paskutinės su „Neptūnu“ buvo tikrai geros analizei. Žengėm nedidelį, bet žingsniuką į priekį.
– Kas labiausiai džiugina ir ko dar labiausiai trūksta šitoje sezono stadijoje?
– Džiugina, kad visi sveiki yra. Tas svarbiausia. Trūksta kaip visą laiką – laiko. Trūksta susižaidimo, supratimo vienas kito, nes esame nauja komanda, naujas trenerių kolektyvas. Tokie elementarūs dalykai.
– Labiausiai kol kas į akis krenta prastas tritaškių pataikymas. Ar tai nieko nereiškia ar tai yra nerimą keliantis ženklas?
– Aišku, kaip treneris, noriu, kad tas procentas būtų kuo geresnis. Man kol kas svarbu, kad mes susikuriame tuos metimus ir juos laisvus metam. Čia ir nuo varžovų gynybų priklauso. Lietuvoj mums nemažai duos mesti tų metimų. Dirbam ant to, svarbiausia, kad susikuriam tuos metimus.
– Aštuonerios rungtynės spalio mėnesį. Tikriausiai nebus laiko praktikai ir mokytis teks rungtynėse.
– Ne tik spalio, visi mėnesiai bus tokie. Jeigu ne aštuonios, tai daugiau rungtynių. Prie šitos Eurolygos, prie šitų tempų tikrai po tris rungtynes per savaitę žaidžiant treniruočių nėra daug. Kiekviena treniruotė, kiekvienos rungtynės, net kiekvienas rytinis pamėtimas mums yra labai svarbus. Norim, kad žaidėjai tai suprastų ir kiekvienoj treniruotėj save atiduotų šimtu procentų.
– Koks rezultatas po spalio mėnesio tenkintų? Ar šešios pergalės iš aštuonerių rungtynių būtų puikus rezultatas?
– Tikrai taip neskaičiuoju. Net neįsivaizduoju, apie ką jūs čia klausiat, šnekat. Man rezultatas yra kitos rungtynės su „Monaco“. Važiuojam kovot, važiuojam siekt pergalės, važiuojam su tokiu nusiteikimu.
– Jau pirmąją Eurolygos savaitę du finalininkai – V.Spanoulis ir Š.Jasikevičius. Yra jaudulys prieš startą?
– Visąlaik sakau – jaudulys yra ne tik prieš juos. Vis tiek anksčiau ar vėliau reikės su jais žaisti. Yra toks tvarkaraštis ir dėl tokių dalykų, kurių negaliu pakeisti, nepergyvenu. Šiaip normalu. Eurolygoj tikrai yra jauduliukas ir bus. Prasidės rungtynės, manau, ir tas baigsis – kaip ir buvau krepšininkas, taip pat jaučiuos.
– Yra treneris, prieš kurį akistatos labiausiai laukiate?
– Čia ne paslaptis, kurio labiausiai laukiu, tik gal laukiu labiausiai pasimatyt.
– Šaras kalbėdamas su Jumis gal kokiomis komandos problemomis pasiskundžia ar laiko viską savyje?
– Viską papasakoja, kas traumuoti, kas netraumuoti, kaip žais, papasakoja tikrai. Ne, juokauju. Šiaip ryšį palaikom, yra daug temų ir ne apie krepšinį.
– Koks progresas tarp klubo ir sirgalių santykio?
– Ne man klausimas. Aš šito negaliu kontroliuot. Dar kartą pasikartosiu – norim, kad visi būtų, norim visų fanų ir norim tos atmosferos arenoj. Visa Europa šneka apie ją.
– Kiek sezono pradžioje gali būti pranašumas, kad esate naujas treneris, nes kitos komandos dar gali nežinoti, kaip žaidžiate?
– Gali būti toks netikėtumo kažkiek faktorius, bet vaizdą turbūt galėjo susidaryti iš mūsų kelių draugiškų rungtynių, LKL rungtynių. Vis tiek kažko smarkiai nepakeisim, vaizdas kažkoks toks yra. Kažkiek pliusų, kažkiek minusų.
– Su kokia ambicija einate į šį sezoną? Įkrintamosios ar gal dar daugiau? Esate išsikėlęs sau tikslą?
– Tikrai neturiu. Man asmeniškai yra ambicija, kad komanda būtų pasiruošusi kiekvienom rungtynėm. Padaryti savo darbą kuo geriau, kad komanda būtų pasiruošusi kiekvienom rungtynėm. Tada jau galim šnekėti apie kažkokį rezultatą. Ir kad žaidėjai žaistų, kaip visada šnekam, pilna jėga ir iš jų išspausti maksimumą tiek treniruotėje, tiek rungtynėse. Nėra tas lengva, nes atrodo vienam, kad ties 80%, kad žaidžia maksimaliai. Čia turbūt didžiausias trenerio iššūkis.