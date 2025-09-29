Žalgiriečiai sureagavo į naujas Eurolygos taisykles: „Bus ne vienas, kuris nukentės“

Pirmasis iš Eurolygos paskelbtų taisyklių atnaujinimų – teisėjai nebeduos įspėjimų už netinkamą elgesį ar pražangų imitavimą ir vaidybą, vadinamąjį flopinimą. Vietoje to iškart bus duodama techninė pražanga.
Kaip pavyzdį Eurolyga pateikė „Bahčešehir“ puolėjo Mateušo Ponitkos kritimą ant žemės, kai oponentas prie jo pridėjo ranką.
Antrasis – treneriai bus automatiškai diskalifikuojami, jei greito puolimo metu įeis į aikštelę. Aiškinamajame video buvo rodoma, kaip tokį nusižengimą atlieka praėjusį sezoną „Paris Basketball“ komandą treniravęs Tiago Splitteris.
Atviros treniruotės metu Lrytas paklausė žalgiriečių, ką jie galvoja apie žaidėjus paveiksiantį taisyklių pokytį.
„Manau, bus ne vienas, kuris nukentės ne tik iš mūsų komandos“, – su šypsena į klausimą, ką iš „Žalgirio“ labiausiai paveiks šis pokytis, atsakė Edgaras Ulanovas. – Viskas gerai.“
Tuo tarpu Ignas Brazdeikis buvo kur kas konkretesnis. Tarp daugiausiai flopinti mėgstančių komandos draugų jis įvardijo ir patį E.Ulanovą.
„Geras klausimas. Nemanau, kad daug žmonių šitoje komandoje flopina. S.Francisco gerai provokuoja pražangas“, – pradėjo I.Brazdeikis.
Paklaustas, ar į šią definiciją įeina ir tie epizodai, kai prancūzas imituoja metimą vos ne iš aikštės vidurio, kad uždirbtų tris baudos metimus, Ignas nusišypsojo.
Eurolygos aiškinamasis video:
„Šitas irgi. Ūlė taip pat, jis gana geras [pražangų provokuotojas].“
Panašiai kaip I.Brazdeikis, prie Kauno „Žalgirio“ treniruočių vėliausiai iš legionierių prisijungęs Maodo Lo taip pat nušvito sulaukęs klausimo apie vaidybą Eurolygoje.
„Eurolygoje yra kandidatų! Tikrai yra, jie žino, kas jie tokie“, – su plačia šypsena atsakė „Žalgirio“ naujokas.
„Nenoriu vardinti vardais, – atsakė jis paklaustas, ar vienas iš jų yra Nando de Colo, krepšinio pasaulyje ilgus metus žinomas dėl šios savo savybės. – Jie dabar turės arba dar geriau parduoti tą flopą, arba nebeflopinti.“
Kai M.Lo buvo supažindintas su I.Brazdeikio žodžiais apie S.Francisco, vokietis šiek tiek nustebo.
„Pamatysim. Aš tikrai nesikeisiu. Turiu išmokti flopinti daugiau, parduoti kontaktą“, – su šypsena atsakė gynėjas.
