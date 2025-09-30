„Panathinaikos“ Atėnuose egzaminuoja „Bayern“ krepšininkus

Rungtynių eigą sekite Lrytas portale.
Atėnų klubas praėjusiame Eurolygos reguliariajame sezone užėmė 3 vietą (22/12). Ketvirtfinalyje Atėnų klubas 3:2 įveikė Stambulo „Anadolu Efes“, pusfinalyje 76:82 nusileido Stambulo „Fenerbahce“, kovoje dėl trečios vietos 93:97 pripažino „Olympiakos“ pranašumą.
„Bayern“ Eurolygos reguliariajame sezone užėmė 9 vietą (19/15). Įkrintamosiose 97:93 nugalėjo Belgrado „Crvena zvezda“, bet 71:93 nepasipriešino Madrido „Real“.
Praėjusį sezoną abi tarpusavio dvikovas laimėjo „Panathinaikos“.