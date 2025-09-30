„Panathinaikos“ Atėnuose egzaminuoja „Bayern“ krepšininkus

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
60
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
59
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
41
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
45
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
43
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
41
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
33
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
40
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
12
Madrido „Real“
Madrido „Real“
19
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasKrepšinis

„Panathinaikos“ Atėnuose egzaminuoja „Bayern“ krepšininkus

2025 m. rugsėjo 30 d. 21:10
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Atėnų „Panathinaikos“ krepšininkai naująjį Eurolygos sezoną atidaro namų rungtynėmis prieš Miuncheno „Bayern“.
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynių eigą sekite Lrytas portale.
Atėnų klubas praėjusiame Eurolygos reguliariajame sezone užėmė 3 vietą (22/12). Ketvirtfinalyje Atėnų klubas 3:2 įveikė Stambulo „Anadolu Efes“, pusfinalyje 76:82 nusileido Stambulo „Fenerbahce“, kovoje dėl trečios vietos 93:97 pripažino „Olympiakos“ pranašumą.
„Bayern“ Eurolygos reguliariajame sezone užėmė 9 vietą (19/15). Įkrintamosiose 97:93 nugalėjo Belgrado „Crvena zvezda“, bet 71:93 nepasipriešino Madrido „Real“.
Praėjusį sezoną abi tarpusavio dvikovas laimėjo „Panathinaikos“.
Atėnų PanathinaikosMiuncheno BayernEurolyga

