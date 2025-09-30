Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
BC Dubai
BC Dubai
68
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
56
Rungtynių statistika
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
86
„Barcelona“
„Barcelona“
72
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Eurolygos lietuviai: ko iš jų tikėtis?

2025 m. rugsėjo 30 d. 19:04
2025–2026 metų sezono pradžioje Eurolygos klubai įregistravo keturiolika Lietuvos pilietybę turinčių krepšininkų. Dešimt lietuvių yra Kauno „Žalgirio" paraiškoje, kiti keturi – užsienio klubuose.
Ąžuolas Tubelis Tadas Sedekerskis Deividas Sirvydis
