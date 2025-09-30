Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Lrytas rekomenduoja
Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Prenumeruoti
Eurolyga 2025
Vyksta dabar
Gyvai
BC Dubai
68
Belgrado „Partizan“
56
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Hapoel Tel Aviv
86
„Barcelona“
72
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Milano „Olimpia“
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Miuncheno „Bayern“
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Madrido „Real“
2025-10-01
20:30
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Sportas
Krepšinis
2025 m. rugsėjo 30 d. 19:04
Eurolygos lietuviai: ko iš jų tikėtis?
2025 m. rugsėjo 30 d. 19:04
Lrytas Premium nariams
2025–2026 metų sezono pradžioje Eurolygos klubai įregistravo keturiolika Lietuvos pilietybę turinčių krepšininkų. Dešimt lietuvių yra Kauno „Žalgirio“ paraiškoje, kiti keturi – užsienio klubuose.
Daugiau nuotraukų (14)
Ąžuolas Tubelis
Tadas Sedekerskis
Deividas Sirvydis
Rodyti daugiau žymių